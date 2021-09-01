استشاري: مقطع الفيديو المتداول عن فيتامين "د" قديم وغير صحيح علميًّا

الأغا: يحافظ على توازن المعادن في الجسم وعلى مستويات الكالسيوم والفوسفور

حذّر استشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالمعين الأغا من مقطع فيديو متداول في الواتساب، يدعو فيه صاحبه إلى عدم تصديق كلام الأطباء حول أهمية تعويض نقص فيتامين "د"؛ إذ زعم أن ذلك يربك عمل المعادن ويرفع الزنك، ويؤدي إلى خلل في الأملاح، ويزيد من اختلال الهرمونات عند الرجال والنساء؛ مما يتسبب في الخمول والهبوط الفكري وعدم القدرة على الإنتاج.

وأوضح الأغا، أن المقطع المتداول قديم ويعود لعام 1438هـ وكل ما جاء فيه غير صحيح علميًّا وطبيًّا، وفيه تضليل، ويترتب على ذلك تدهور صحة الأشخاص الذين يعانون من مشكلة نقص فيتامين "د" المعروف بفوائده على الصحة؛ فهذا الفيتامين يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم؛ لدوره الحيوي في المساعدة على تكوين وكثافة العظام، ويتسبب نقصه في حدوث لين العظام عند البالغين والكساح وتقوس الساقين عند الأطفال، إضافة لآلام مزمنة في العظام والعضلات نتيجة نقص فيتامين "د" المهم.

ولفت الأغا إلى أن فيتامين "د" يحافظ على توازن المعادن في الجسم والمحافظة على مستويات الكالسيوم والفوسفور، ويعزز امتصاص الكالسيوم والفوسفات من الأمعاء الدقيقة، إلى جانب إعادة امتصاص الكالسيوم في الكلية، كما يتحكم بدخول وخروج المعادن في العظام.

وأضاف أن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن لهذا الفيتامين دورًا مهمًّا في تنظيم عمل نمو الخلايا؛ بما في ذلك قمع نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي، كما يساعد على تنشيط جهاز المناعة ومقاومة نشاط الخلايا السرطانية، كما يصنف من مجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهن، وتم اكتشافه من قِبَل عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي هاري ستنبوك عام 1923م، ومن أهم أسباب نقصه عدم الإكثار من تناول الحليب ومشتقاته، وقلة التعرض للشمس، ويؤدي ذلك إلى ضعف العضلات والعظام.

وبيّن البروفيسور "الأغا" أنه يوجد مصدران رئيسيان لفيتامين "د"، وهما التعرض لأشعة الشمس، والأغذية المدعمة بفيتامين (د)؛ فأشعة الشمس مصدر قوي للفيتامين؛ لذا يفضل التعرض اليومي لأشعة الشمس لإنتاج هذا الفيتامين المهم، وغذائيًّا فإن مصدره الأسماك الدهنية مثل السردين والتونة، والزبدة، وصفار البيض، والكبد، والحليب المضاف، وأيضًا المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين "د"، وينصح بالابتعاد عن المشروبات الغازية والوجبات السريعة والإقلال من مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة.

ونصح الجميع بعدم الاعتماد على بعض المعلومات المكتوبة أو المسموعة والتي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن الكثير منها لا يستند على الطب المبني على البراهين؛ وإنما معتمدة على معلومات مضللة، قد تسبب مشاكل صحية لأفراد المجتمع؛ فخير نصيحة هي ضرورة الرجوع إلى الأطباء المعالجين عند وجود أي مقاطع تتناول الجوانب الطبية المتعلقة بصحة الإنسان.