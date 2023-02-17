النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في معرض التعليم العالي

للوصول لجميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بجناح في معرض التعليم العالي في مدارس المملكة، ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية "جامعتي بوابة مستقبلي".

وتهدف الكلية من خلال المشاركة في الملتقى المنعقد في الرياض إلى الوصول لجميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية.

وزار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، المعرض والتقى بالمشرفين عليه وأبدى إعجابه بالإقبال الكبير من طلاب المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور أحمد الخليفة، أهمية هذه المعارض لتعريف الطلاب بالتخصصات ومستقبلها.

وقال المشرف على الملتقى طالب مطر، إنه سينفذ برنامج محاضرات تثقيفية حول الطرق الصحيحة لاختيار التخصص الجامعي، يلقيها نخبة من المتميزين في هذا المجال، إضافة إلى محاضرة حول الميول والقدرات؛ للتعرف على أفضل الخيارات المتاحة لاستكمال التعليم المميز.

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض معرض التعليم العالي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في معرض التعليم العالي
سبق

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بجناح في معرض التعليم العالي في مدارس المملكة، ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية "جامعتي بوابة مستقبلي".

وتهدف الكلية من خلال المشاركة في الملتقى المنعقد في الرياض إلى الوصول لجميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية.

وزار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، المعرض والتقى بالمشرفين عليه وأبدى إعجابه بالإقبال الكبير من طلاب المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور أحمد الخليفة، أهمية هذه المعارض لتعريف الطلاب بالتخصصات ومستقبلها.

وقال المشرف على الملتقى طالب مطر، إنه سينفذ برنامج محاضرات تثقيفية حول الطرق الصحيحة لاختيار التخصص الجامعي، يلقيها نخبة من المتميزين في هذا المجال، إضافة إلى محاضرة حول الميول والقدرات؛ للتعرف على أفضل الخيارات المتاحة لاستكمال التعليم المميز.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
07:14 PM

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في معرض التعليم العالي

للوصول لجميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
97

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بجناح في معرض التعليم العالي في مدارس المملكة، ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية "جامعتي بوابة مستقبلي".

وتهدف الكلية من خلال المشاركة في الملتقى المنعقد في الرياض إلى الوصول لجميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية.

وزار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، المعرض والتقى بالمشرفين عليه وأبدى إعجابه بالإقبال الكبير من طلاب المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور أحمد الخليفة، أهمية هذه المعارض لتعريف الطلاب بالتخصصات ومستقبلها.

وقال المشرف على الملتقى طالب مطر، إنه سينفذ برنامج محاضرات تثقيفية حول الطرق الصحيحة لاختيار التخصص الجامعي، يلقيها نخبة من المتميزين في هذا المجال، إضافة إلى محاضرة حول الميول والقدرات؛ للتعرف على أفضل الخيارات المتاحة لاستكمال التعليم المميز.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,753

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة