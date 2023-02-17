كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في معرض التعليم العالي

للوصول لجميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، بجناح في معرض التعليم العالي في مدارس المملكة، ملتقى الجامعات الحكومية والأهلية والعالمية "جامعتي بوابة مستقبلي".

وتهدف الكلية من خلال المشاركة في الملتقى المنعقد في الرياض إلى الوصول لجميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية.

وزار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، اليوم، المعرض والتقى بالمشرفين عليه وأبدى إعجابه بالإقبال الكبير من طلاب المرحلة الثانوية.

وأكد الدكتور أحمد الخليفة، أهمية هذه المعارض لتعريف الطلاب بالتخصصات ومستقبلها.

وقال المشرف على الملتقى طالب مطر، إنه سينفذ برنامج محاضرات تثقيفية حول الطرق الصحيحة لاختيار التخصص الجامعي، يلقيها نخبة من المتميزين في هذا المجال، إضافة إلى محاضرة حول الميول والقدرات؛ للتعرف على أفضل الخيارات المتاحة لاستكمال التعليم المميز.