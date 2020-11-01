وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي العلا والعيص.

المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-01 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي العلا والعيص. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 09:17 AM

المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً "الأرصاد": مصحوبة بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ للرؤية





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي العلا والعيص.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.