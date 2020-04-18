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أمريكا وكندا تمددان القيود المفروضة على الحدود لمنع عدوى "كورونا"

تستمر 30 يومًا أخرى

ذكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (السبت)، أن كندا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على الحدود لمدة 30 يومًا أخرى، للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أفادت "رويترز".

واتفقت واشنطن وأوتاوا الشهر الماضي على فرض قيود على السفر غير الضروري، مع السماح باستمرار التجارة عبر حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة طويلة، خلال انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا وكندا تمددان القيود المفروضة على الحدود لمنع عدوى "كورونا"
سبق

ذكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (السبت)، أن كندا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على الحدود لمدة 30 يومًا أخرى، للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أفادت "رويترز".

واتفقت واشنطن وأوتاوا الشهر الماضي على فرض قيود على السفر غير الضروري، مع السماح باستمرار التجارة عبر حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة طويلة، خلال انتشار فيروس كورونا.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:53 PM

أمريكا وكندا تمددان القيود المفروضة على الحدود لمنع عدوى "كورونا"

تستمر 30 يومًا أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم (السبت)، أن كندا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على الحدود لمدة 30 يومًا أخرى، للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أفادت "رويترز".

واتفقت واشنطن وأوتاوا الشهر الماضي على فرض قيود على السفر غير الضروري، مع السماح باستمرار التجارة عبر حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة طويلة، خلال انتشار فيروس كورونا.

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