"إل جي" تنوي أن تكشف عن شاشات تظهر لأول مرة في العالم

كشفت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية عن نيتها الكشف عن شاشات من نوع "أو إل إي دي" تظهر لأول مرة في العالم بمؤتمر المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية في أمريكا يناير المقبل.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، نية "إل جي" أن تعرض لأول مرة في العالم شاشات لمسية شفافة، تنوي أن تدعم بها أجهزتها الإلكترونية العام المقبل.

وستعرض "إل جي" نوعين من الشاشات الشفافة؛ الأولى بقياس 55 بوصة، والأخرى أصغر حجمًا؛ مما يجعلها مثالية لأن يتم تضمينها في شاشات تلفاز مستقبلية، لا تأخذ مساحة في المنزل، وعند إغلاقها تكون غير مرئية تقريبًا، ولا تشوه منظر غرفة المعيشة، وتسمح بعرض لوحة فنية فعليًّا خلف التلفاز الذي يتميز بنحافته؛ بحيث تكون أداة ديكور مميزة.

أما النموذج الثاني للشاشات الشفافة، فأطلقت عليه "سمارت ويندوز"، الذي يمكّن المستخدم من إجراء مكالمات الفيديو والعروض التقديمية بسهولة شديدة، دون أن تأخذ مساحة في المكتب، وستكون بحجم أصغر نسبيًّا يناسب مختلف أنواع المكاتب والأعمال.

وستأتي الشاشات التي تندرج من نوع الجيل الثامن للشاشات الذكية بدقة تصل إلى 1080 بيكسل.