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5 فوائد "مذهلة" .. هذه العادة البسيطة ربما تغير حياتك

تقليد قديم يتبعه اليابانيون فور استيقاظهم من النوم

في ظاهرة قد تبدو غريبة قليلًا لكن تأثيرها كبير على صحة الإنسان، وفقًا لتجربة "مثيرة"، يتبع اليابانيون تقليدًا قديمًا يتمثل في شرب الماء على معدة خاوية فور استيقاظهم صباحًا.

ووفقًا لدراسات عديدة: توفر هذه الممارسة البسيطة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالصحة؛ وهو الأمر الذي دفع صحفية بموقع "دي آي يو بروجيكتس" لتجربة الطريقة لمدة شهر كامل، وتسجيل النتائج.

الانتعاش والخفة

وبعد شهر من ممارسة شرب الماء فور الاستيقاظ، قالت الصحفية، وفق سكاي نيوز عربية: "بعد أيام قليلة من بدء شرب الماء في الصباح بدأت أشعر بأنني أخف وزنًا، شعرت أن جسدي كان يزيل السموم بسهولة أكبر".

النظام الغذائي

وأكدت الصحفية أن العادة الجديدة ساعدتها على تحمل النظام الغذائي الذي تتبعه؛ حيث إنها لم تشعر "بالجوع المزعج الذي يأتي كل ساعة"، والرغبة بتناول الطعام الخفيف بين الوجبات.

النزول بالوزن

وقالت: "بالإضافة إلى الشعور بجوع أقل، لم يعد هضمي بطيئًا وثقيلًا. ارتفاع مستوى الطاقة لدي حفزني على ممارسة الرياضة أكثر فأكثر".

عسر الهضم

وأشارت صاحبة التجربة إلى أنها كانت تعاني من عسر الهضم سابقًا، وكذلك الحموضة، إلا أن هذه المشاكل اختفت بشرب الماء في الصباح، وغاب الشعور بالحموضة بعد الوجبات.

البشرة

وأكدت التأثير الكبير الذي لاحظته على بشرتها بسبب الماء: "اعتاد الناس أن يقولوا لي إنني أبدو أكبر من عمري. منذ أن بدأت العلاج بالماء تقلصت التجاعيد في وجهي، والآن تبدو بشرتي صحية ومشرقة ومتوهجة".

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5 فوائد "مذهلة" .. هذه العادة البسيطة ربما تغير حياتك
سبق

في ظاهرة قد تبدو غريبة قليلًا لكن تأثيرها كبير على صحة الإنسان، وفقًا لتجربة "مثيرة"، يتبع اليابانيون تقليدًا قديمًا يتمثل في شرب الماء على معدة خاوية فور استيقاظهم صباحًا.

ووفقًا لدراسات عديدة: توفر هذه الممارسة البسيطة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالصحة؛ وهو الأمر الذي دفع صحفية بموقع "دي آي يو بروجيكتس" لتجربة الطريقة لمدة شهر كامل، وتسجيل النتائج.

الانتعاش والخفة

وبعد شهر من ممارسة شرب الماء فور الاستيقاظ، قالت الصحفية، وفق سكاي نيوز عربية: "بعد أيام قليلة من بدء شرب الماء في الصباح بدأت أشعر بأنني أخف وزنًا، شعرت أن جسدي كان يزيل السموم بسهولة أكبر".

النظام الغذائي

وأكدت الصحفية أن العادة الجديدة ساعدتها على تحمل النظام الغذائي الذي تتبعه؛ حيث إنها لم تشعر "بالجوع المزعج الذي يأتي كل ساعة"، والرغبة بتناول الطعام الخفيف بين الوجبات.

النزول بالوزن

وقالت: "بالإضافة إلى الشعور بجوع أقل، لم يعد هضمي بطيئًا وثقيلًا. ارتفاع مستوى الطاقة لدي حفزني على ممارسة الرياضة أكثر فأكثر".

عسر الهضم

وأشارت صاحبة التجربة إلى أنها كانت تعاني من عسر الهضم سابقًا، وكذلك الحموضة، إلا أن هذه المشاكل اختفت بشرب الماء في الصباح، وغاب الشعور بالحموضة بعد الوجبات.

البشرة

وأكدت التأثير الكبير الذي لاحظته على بشرتها بسبب الماء: "اعتاد الناس أن يقولوا لي إنني أبدو أكبر من عمري. منذ أن بدأت العلاج بالماء تقلصت التجاعيد في وجهي، والآن تبدو بشرتي صحية ومشرقة ومتوهجة".

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
03:47 PM

5 فوائد "مذهلة" .. هذه العادة البسيطة ربما تغير حياتك

تقليد قديم يتبعه اليابانيون فور استيقاظهم من النوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في ظاهرة قد تبدو غريبة قليلًا لكن تأثيرها كبير على صحة الإنسان، وفقًا لتجربة "مثيرة"، يتبع اليابانيون تقليدًا قديمًا يتمثل في شرب الماء على معدة خاوية فور استيقاظهم صباحًا.

ووفقًا لدراسات عديدة: توفر هذه الممارسة البسيطة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالصحة؛ وهو الأمر الذي دفع صحفية بموقع "دي آي يو بروجيكتس" لتجربة الطريقة لمدة شهر كامل، وتسجيل النتائج.

الانتعاش والخفة

وبعد شهر من ممارسة شرب الماء فور الاستيقاظ، قالت الصحفية، وفق سكاي نيوز عربية: "بعد أيام قليلة من بدء شرب الماء في الصباح بدأت أشعر بأنني أخف وزنًا، شعرت أن جسدي كان يزيل السموم بسهولة أكبر".

النظام الغذائي

وأكدت الصحفية أن العادة الجديدة ساعدتها على تحمل النظام الغذائي الذي تتبعه؛ حيث إنها لم تشعر "بالجوع المزعج الذي يأتي كل ساعة"، والرغبة بتناول الطعام الخفيف بين الوجبات.

النزول بالوزن

وقالت: "بالإضافة إلى الشعور بجوع أقل، لم يعد هضمي بطيئًا وثقيلًا. ارتفاع مستوى الطاقة لدي حفزني على ممارسة الرياضة أكثر فأكثر".

عسر الهضم

وأشارت صاحبة التجربة إلى أنها كانت تعاني من عسر الهضم سابقًا، وكذلك الحموضة، إلا أن هذه المشاكل اختفت بشرب الماء في الصباح، وغاب الشعور بالحموضة بعد الوجبات.

البشرة

وأكدت التأثير الكبير الذي لاحظته على بشرتها بسبب الماء: "اعتاد الناس أن يقولوا لي إنني أبدو أكبر من عمري. منذ أن بدأت العلاج بالماء تقلصت التجاعيد في وجهي، والآن تبدو بشرتي صحية ومشرقة ومتوهجة".

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