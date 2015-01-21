النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقرير: ثروات 26 شخصاً تُساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشر

زادت 900 مليار دولار العام الماضي بوتيرة 2.5 مليار دولار في اليوم

ازداد تركّز الثروات خلال العام 2018؛ إذ بات 26 مليارديراً في العالم يملكون أموالاً تساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشرية؛ بحسب ما أوردته المنظمة غير الحكومية "أوكسفام" الاثنين؛ داعية الدول إلى فرض المزيد من الضرائب على الأكثر ثراء.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت المديرة التنفيذية لـ"أوكسفام إنترناشونال" ويني بيانيما في بيان صادر عن المنظمة: إن "الهوة التي تتسع بين الأثرياء والفقراء، تنعكس على مكافحة الفقر، وتُضر بالاقتصاد وتؤجج الغضب في العالم".

وأضافت أن على الحكومات "التثبت من أن الشركات والأكثر ثراء يدفعون حصتهم من الضرائب"؛ وذلك بمناسبة نشر التقرير السنوي للمنظمة حول التباين في العالم، قبل المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي يُعقد الأسبوع المقبل في دافوس بسويسرا.

وبحسب تقرير المنظمة التي تستند إلى بيانات مجلة "فوربس" ومصرف "كريدي سويس" والتي ينتقد بعض خبراء الاقتصاد نهجها؛ فإن 26 شخصاً باتوا يملكون ما يساوي أموال 3.8 مليار نسمة هم الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 عام 2017.

ولفتت المنظمة إلى أن أثرى رجل في العالم رئيس "أمازون" جيف بيزوس، بلغت ثروته 112 مليار دولار العام الماضي؛ بينما "تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا 1% من ثروته".

وبصورة عامة؛ أوضح التقرير أن ثروة أصحاب المليارات في العالم ازدادت بمقدار 900 مليار دولار العام الماضي، بوتيرة 2.5 مليار دولار في اليوم؛ بينما تراجع ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم بنسبة 11%.

كما أفادت أوكسفام عن تضاعف عدد أصحاب المليارات منذ الأزمة المالية عام 2008؛ مشيرة إلى أن "الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب؛ بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تقرير: ثروات 26 شخصاً تُساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشر
سبق

ازداد تركّز الثروات خلال العام 2018؛ إذ بات 26 مليارديراً في العالم يملكون أموالاً تساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشرية؛ بحسب ما أوردته المنظمة غير الحكومية "أوكسفام" الاثنين؛ داعية الدول إلى فرض المزيد من الضرائب على الأكثر ثراء.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت المديرة التنفيذية لـ"أوكسفام إنترناشونال" ويني بيانيما في بيان صادر عن المنظمة: إن "الهوة التي تتسع بين الأثرياء والفقراء، تنعكس على مكافحة الفقر، وتُضر بالاقتصاد وتؤجج الغضب في العالم".

وأضافت أن على الحكومات "التثبت من أن الشركات والأكثر ثراء يدفعون حصتهم من الضرائب"؛ وذلك بمناسبة نشر التقرير السنوي للمنظمة حول التباين في العالم، قبل المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي يُعقد الأسبوع المقبل في دافوس بسويسرا.

وبحسب تقرير المنظمة التي تستند إلى بيانات مجلة "فوربس" ومصرف "كريدي سويس" والتي ينتقد بعض خبراء الاقتصاد نهجها؛ فإن 26 شخصاً باتوا يملكون ما يساوي أموال 3.8 مليار نسمة هم الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 عام 2017.

ولفتت المنظمة إلى أن أثرى رجل في العالم رئيس "أمازون" جيف بيزوس، بلغت ثروته 112 مليار دولار العام الماضي؛ بينما "تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا 1% من ثروته".

وبصورة عامة؛ أوضح التقرير أن ثروة أصحاب المليارات في العالم ازدادت بمقدار 900 مليار دولار العام الماضي، بوتيرة 2.5 مليار دولار في اليوم؛ بينما تراجع ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم بنسبة 11%.

كما أفادت أوكسفام عن تضاعف عدد أصحاب المليارات منذ الأزمة المالية عام 2008؛ مشيرة إلى أن "الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب؛ بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود".

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:16 PM

تقرير: ثروات 26 شخصاً تُساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشر

زادت 900 مليار دولار العام الماضي بوتيرة 2.5 مليار دولار في اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
8,495

ازداد تركّز الثروات خلال العام 2018؛ إذ بات 26 مليارديراً في العالم يملكون أموالاً تساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشرية؛ بحسب ما أوردته المنظمة غير الحكومية "أوكسفام" الاثنين؛ داعية الدول إلى فرض المزيد من الضرائب على الأكثر ثراء.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت المديرة التنفيذية لـ"أوكسفام إنترناشونال" ويني بيانيما في بيان صادر عن المنظمة: إن "الهوة التي تتسع بين الأثرياء والفقراء، تنعكس على مكافحة الفقر، وتُضر بالاقتصاد وتؤجج الغضب في العالم".

وأضافت أن على الحكومات "التثبت من أن الشركات والأكثر ثراء يدفعون حصتهم من الضرائب"؛ وذلك بمناسبة نشر التقرير السنوي للمنظمة حول التباين في العالم، قبل المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي يُعقد الأسبوع المقبل في دافوس بسويسرا.

وبحسب تقرير المنظمة التي تستند إلى بيانات مجلة "فوربس" ومصرف "كريدي سويس" والتي ينتقد بعض خبراء الاقتصاد نهجها؛ فإن 26 شخصاً باتوا يملكون ما يساوي أموال 3.8 مليار نسمة هم الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 عام 2017.

ولفتت المنظمة إلى أن أثرى رجل في العالم رئيس "أمازون" جيف بيزوس، بلغت ثروته 112 مليار دولار العام الماضي؛ بينما "تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا 1% من ثروته".

وبصورة عامة؛ أوضح التقرير أن ثروة أصحاب المليارات في العالم ازدادت بمقدار 900 مليار دولار العام الماضي، بوتيرة 2.5 مليار دولار في اليوم؛ بينما تراجع ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم بنسبة 11%.

كما أفادت أوكسفام عن تضاعف عدد أصحاب المليارات منذ الأزمة المالية عام 2008؛ مشيرة إلى أن "الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب؛ بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,466
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,174
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,519
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,410

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة