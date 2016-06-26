في رحلة على أحد المراكب في نهر تاركوليس في كوستاريكا، يشاهد السياح في ذهول مرشدهم وهو يترك المركب وينزل على ضفاف النهر، ليقف في مواجهة واحد أو اثنين أو ثلاثة تماسيح عملاقة، ويطعمها ثم يعود للمركب ليواصل الرحلة. وتحت عنوان " إنه يعرف كيف يخرج من هناك حياً"، تصف صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، كيف يقدم أحد العاملين في مجال السياحة بكوستاريكا، عروضاً تحبس الأنفاس، حيث يقوم بإطعام تماسيح عملاقة، من مسافة قريبة. ويستعرض المرشد السياحي "غويدو " مهاراته في إطعام التماسيح التي يصل طول بعضها إلى أكثر من 5 أمتار، على طول نهر "تاركوليس". وحسب الصحيفة، فإن التماسيح تنتشر بكثرة في المنطقة التي يقدم فيها "غويدو" عروضه الخطيرة. ويحذر "غويدو" السياح من خطورة تقليده، أو القيام بأي حركة مفاجئة، معللاً ذلك بكون التماسيح سريعة الاستجابة والغضب في ذات الوقت. ويتميز المغامر الذي يطعم التماسيح بخبرة في مجال التعامل معها، وتوقع تحركاتها، هذا إلى جانب أنواع الطعام التي تفضلها هذه البرمائيات.

خرج حياً.. شاهد ما فعله مرشد سياحي مع تمساح عملاق أيمن حسن سبق 2021-06-26 في رحلة على أحد المراكب في نهر تاركوليس في كوستاريكا، يشاهد السياح في ذهول مرشدهم وهو يترك المركب وينزل على ضفاف النهر، ليقف في مواجهة واحد أو اثنين أو ثلاثة تماسيح عملاقة، ويطعمها ثم يعود للمركب ليواصل الرحلة.



وتحت عنوان " إنه يعرف كيف يخرج من هناك حياً"، تصف صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، كيف يقدم أحد العاملين في مجال السياحة بكوستاريكا، عروضاً تحبس الأنفاس، حيث يقوم بإطعام تماسيح عملاقة، من مسافة قريبة.



ويستعرض المرشد السياحي "غويدو " مهاراته في إطعام التماسيح التي يصل طول بعضها إلى أكثر من 5 أمتار، على طول نهر "تاركوليس".



وحسب الصحيفة، فإن التماسيح تنتشر بكثرة في المنطقة التي يقدم فيها "غويدو" عروضه الخطيرة.



ويحذر "غويدو" السياح من خطورة تقليده، أو القيام بأي حركة مفاجئة، معللاً ذلك بكون التماسيح سريعة الاستجابة والغضب في ذات الوقت.



ويتميز المغامر الذي يطعم التماسيح بخبرة في مجال التعامل معها، وتوقع تحركاتها، هذا إلى جانب أنواع الطعام التي تفضلها هذه البرمائيات.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 12:17 AM

خرج حياً.. شاهد ما فعله مرشد سياحي مع تمساح عملاق ترك المركب ونزل على ضفاف النهر





A A A





19 مشاركة

في رحلة على أحد المراكب في نهر تاركوليس في كوستاريكا، يشاهد السياح في ذهول مرشدهم وهو يترك المركب وينزل على ضفاف النهر، ليقف في مواجهة واحد أو اثنين أو ثلاثة تماسيح عملاقة، ويطعمها ثم يعود للمركب ليواصل الرحلة.



وتحت عنوان " إنه يعرف كيف يخرج من هناك حياً"، تصف صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، كيف يقدم أحد العاملين في مجال السياحة بكوستاريكا، عروضاً تحبس الأنفاس، حيث يقوم بإطعام تماسيح عملاقة، من مسافة قريبة.



ويستعرض المرشد السياحي "غويدو " مهاراته في إطعام التماسيح التي يصل طول بعضها إلى أكثر من 5 أمتار، على طول نهر "تاركوليس".



وحسب الصحيفة، فإن التماسيح تنتشر بكثرة في المنطقة التي يقدم فيها "غويدو" عروضه الخطيرة.



ويحذر "غويدو" السياح من خطورة تقليده، أو القيام بأي حركة مفاجئة، معللاً ذلك بكون التماسيح سريعة الاستجابة والغضب في ذات الوقت.



ويتميز المغامر الذي يطعم التماسيح بخبرة في مجال التعامل معها، وتوقع تحركاتها، هذا إلى جانب أنواع الطعام التي تفضلها هذه البرمائيات.