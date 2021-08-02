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كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس

سجّلت 20503 إصابات جديدة و464 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أنها سجّلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليوناً و938 ألفاً منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقاً لبيانات الوزارة.

وتسجّل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أنها سجّلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليوناً و938 ألفاً منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقاً لبيانات الوزارة.

وتسجّل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
08:26 AM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:33 PM

كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس

سجّلت 20503 إصابات جديدة و464 وفاة خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، أنها سجّلت 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليوناً و938 ألفاً منذ ظهور الوباء، في حين بلغ العدد الرسمي للوفيات 556834، وذلك وفقاً لبيانات الوزارة.

وتسجّل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.

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