النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض" تغلق 21 منشأة خالفت القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا

نفذت اليوم 347 جولة رقابية وصادرت 1,720 كيلو من المواد غير الصالحة

أغلقت أمانة منطقة الرياض اليوم 21 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وكثفت الأمانة من الجهود الرقابية مع دخول قرار رفع الحظر الجزئي حيز التنفيذ، والذي يمتد من الساعة 6 صباحاً وحتى 3 عصراً، حيث نفذت اليوم 347 جولة رقابية، وزارت 604 منشآت، صادرت خلالها 1,720 كيلو من المواد غير الصالحة، وضبطت 138 بائعاً جائلاً غير نظامي.

ويعمل مراقبو الأمانة منذ بداية جائحة كورونا على التحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول الزبائن وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وأكدت أمانة منطقة الرياض أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، ولن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.

فيروس كورونا الجديد أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض" تغلق 21 منشأة خالفت القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا
سبق

أغلقت أمانة منطقة الرياض اليوم 21 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وكثفت الأمانة من الجهود الرقابية مع دخول قرار رفع الحظر الجزئي حيز التنفيذ، والذي يمتد من الساعة 6 صباحاً وحتى 3 عصراً، حيث نفذت اليوم 347 جولة رقابية، وزارت 604 منشآت، صادرت خلالها 1,720 كيلو من المواد غير الصالحة، وضبطت 138 بائعاً جائلاً غير نظامي.

ويعمل مراقبو الأمانة منذ بداية جائحة كورونا على التحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول الزبائن وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وأكدت أمانة منطقة الرياض أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، ولن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:18 PM

"أمانة الرياض" تغلق 21 منشأة خالفت القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا

نفذت اليوم 347 جولة رقابية وصادرت 1,720 كيلو من المواد غير الصالحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,075

أغلقت أمانة منطقة الرياض اليوم 21 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وكثفت الأمانة من الجهود الرقابية مع دخول قرار رفع الحظر الجزئي حيز التنفيذ، والذي يمتد من الساعة 6 صباحاً وحتى 3 عصراً، حيث نفذت اليوم 347 جولة رقابية، وزارت 604 منشآت، صادرت خلالها 1,720 كيلو من المواد غير الصالحة، وضبطت 138 بائعاً جائلاً غير نظامي.

ويعمل مراقبو الأمانة منذ بداية جائحة كورونا على التحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول الزبائن وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط.

وأكدت أمانة منطقة الرياض أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، ولن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية حفاظاً على صحة الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,886
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,679

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة