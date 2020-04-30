حصلت الطالبة مها عبدالله بن عبدالقادر من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود على المركز الأول في فرع "الملصق التوعوي" في المسابقة التثقيفية والتوعوية بفيروس كورونا التي أطلقها برنامج الطلبة ‫#المتفوقين_والموهوبين بـ ‫#جامعة_الملك_سعود لطلاب وطالبات الجامعة.

الطالبة مها عبدالقادر تحصل على المركز الأول في مسابقة الملصق التوعوي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-30 حصلت الطالبة مها عبدالله بن عبدالقادر من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود على المركز الأول في فرع "الملصق التوعوي" في المسابقة التثقيفية والتوعوية بفيروس كورونا التي أطلقها برنامج الطلبة ‫#المتفوقين_والموهوبين بـ ‫#جامعة_الملك_سعود لطلاب وطالبات الجامعة. ‏

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 03:08 PM

اخر تعديل 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 03:58 PM

الطالبة مها عبدالقادر تحصل على المركز الأول في مسابقة الملصق التوعوي





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حصلت الطالبة مها عبدالله بن عبدالقادر من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود على المركز الأول في فرع "الملصق التوعوي" في المسابقة التثقيفية والتوعوية بفيروس كورونا التي أطلقها برنامج الطلبة ‫#المتفوقين_والموهوبين بـ ‫#جامعة_الملك_سعود لطلاب وطالبات الجامعة.

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