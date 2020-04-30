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"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

الطالبة مها عبدالقادر تحصل على المركز الأول في مسابقة الملصق التوعوي

حصلت الطالبة مها عبدالله بن عبدالقادر من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود على المركز الأول في فرع "الملصق التوعوي" في المسابقة التثقيفية والتوعوية بفيروس كورونا التي أطلقها برنامج الطلبة ‫#المتفوقين_والموهوبين بـ ‫#جامعة_الملك_سعود لطلاب وطالبات الجامعة.

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الطالبة مها عبدالقادر تحصل على المركز الأول في مسابقة الملصق التوعوي
سبق

حصلت الطالبة مها عبدالله بن عبدالقادر من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود على المركز الأول في فرع "الملصق التوعوي" في المسابقة التثقيفية والتوعوية بفيروس كورونا التي أطلقها برنامج الطلبة ‫#المتفوقين_والموهوبين بـ ‫#جامعة_الملك_سعود لطلاب وطالبات الجامعة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:08 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:58 PM

الطالبة مها عبدالقادر تحصل على المركز الأول في مسابقة الملصق التوعوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت الطالبة مها عبدالله بن عبدالقادر من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود على المركز الأول في فرع "الملصق التوعوي" في المسابقة التثقيفية والتوعوية بفيروس كورونا التي أطلقها برنامج الطلبة ‫#المتفوقين_والموهوبين بـ ‫#جامعة_الملك_سعود لطلاب وطالبات الجامعة.

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