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اليابان: نثمّن جهود ولي العهد في تعزيز العلاقات مع المملكة

ماساتو أوتاكا: أي مواجهة عسكرية ستكون تداعياتها كبيرة

أعربت اليابان عن تقديرها للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان، من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030؛ مؤكدة دعمها للمملكة لإنجاح رئاستها لمجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا في الرياض، مساء اليوم، على هامش زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للمملكة؛ أبرَزَ فيه أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمة والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص اليابان على تقوية علاقاتها مع المملكة؛ لدورها المحوري في المنطقة، ونقل شكرها على مواصلة واستمرار تدفق النفط إلى اليابان بشكل مستمر ومستقر.

وأكد أهمية بذل الجهود الدبلوماسية، وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط؛ مشددًا على أن بلاده ترى أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة، ستكون لها تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار؛ ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل على العالم بأسره.

وأشار إلى أن دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن عن إقرار اليابان بإرسال قوة الدفاع عن النفس، وهي عبارة عن سفينة لجمع المعلومات وتضمن حماية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا -خلال المؤتمر- حجم الاستثمارات بين المملكة واليابان، والذي يُعد أحد محاور الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي بدأت في عام 2016، وتشمل 69 محورًا في مجالات التعاون بين البلدين الصديقين؛ مبينًا أن الاستثمارات والعقود بين البلدين في السنوات الأخيرة تزيد على 30 بليون دولار.

اليابان شينزو آبي الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليابان: نثمّن جهود ولي العهد في تعزيز العلاقات مع المملكة
سبق

أعربت اليابان عن تقديرها للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان، من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030؛ مؤكدة دعمها للمملكة لإنجاح رئاستها لمجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا في الرياض، مساء اليوم، على هامش زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للمملكة؛ أبرَزَ فيه أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمة والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص اليابان على تقوية علاقاتها مع المملكة؛ لدورها المحوري في المنطقة، ونقل شكرها على مواصلة واستمرار تدفق النفط إلى اليابان بشكل مستمر ومستقر.

وأكد أهمية بذل الجهود الدبلوماسية، وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط؛ مشددًا على أن بلاده ترى أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة، ستكون لها تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار؛ ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل على العالم بأسره.

وأشار إلى أن دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن عن إقرار اليابان بإرسال قوة الدفاع عن النفس، وهي عبارة عن سفينة لجمع المعلومات وتضمن حماية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا -خلال المؤتمر- حجم الاستثمارات بين المملكة واليابان، والذي يُعد أحد محاور الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي بدأت في عام 2016، وتشمل 69 محورًا في مجالات التعاون بين البلدين الصديقين؛ مبينًا أن الاستثمارات والعقود بين البلدين في السنوات الأخيرة تزيد على 30 بليون دولار.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:38 AM

اليابان: نثمّن جهود ولي العهد في تعزيز العلاقات مع المملكة

ماساتو أوتاكا: أي مواجهة عسكرية ستكون تداعياتها كبيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت اليابان عن تقديرها للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان، من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030؛ مؤكدة دعمها للمملكة لإنجاح رئاستها لمجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا في الرياض، مساء اليوم، على هامش زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للمملكة؛ أبرَزَ فيه أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمة والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص اليابان على تقوية علاقاتها مع المملكة؛ لدورها المحوري في المنطقة، ونقل شكرها على مواصلة واستمرار تدفق النفط إلى اليابان بشكل مستمر ومستقر.

وأكد أهمية بذل الجهود الدبلوماسية، وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط؛ مشددًا على أن بلاده ترى أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة، ستكون لها تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار؛ ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل على العالم بأسره.

وأشار إلى أن دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن عن إقرار اليابان بإرسال قوة الدفاع عن النفس، وهي عبارة عن سفينة لجمع المعلومات وتضمن حماية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا -خلال المؤتمر- حجم الاستثمارات بين المملكة واليابان، والذي يُعد أحد محاور الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي بدأت في عام 2016، وتشمل 69 محورًا في مجالات التعاون بين البلدين الصديقين؛ مبينًا أن الاستثمارات والعقود بين البلدين في السنوات الأخيرة تزيد على 30 بليون دولار.

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