ضَبْط (4027951) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق السعودية

تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (557887) وإحالة (511437) لبعثاتهم الدبلوماسية

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 21439هـ حتى نهاية يوم الخميس 18 / 2 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، عن النتائج الآتية:

-أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق السعودية كافة (4027951) مخالفًا، منهم (3147079) مخالفًا لنظام الإقامة، و(619971) مخالفًا لنظام العمل، و(260901) مخالف لنظام أمن الحدود.

ثانيـًا: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية (69582) شخصًا، (45 %) منهم يمنيو الجنسية، و(52 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) من جنسيات أخرى. كما تم ضبط (2840) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم، (4613) شخصًا.

رابعـًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1635) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1612) منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم (23) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14935) وافدًا مخالفًا، منهم (12924) رجلاً، و(2011) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (557887) مخالفًا، وإحالة (511437) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (674607) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1002302) مخالف.