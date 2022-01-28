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خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء والوزراء

وجمعاً من المواطنين قدموا للسلام عليه بقصر اليمامة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، العلماء، والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين.
وحضر الاستقبال: الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، الأمير فهد بن سعد بن عبدالله، الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، الأمير فيصل بن بندر بن ثنيان، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، الأمير طلال بن بندر بن ثنيان.
كما حضر الأمير بندر بن خالد بن بدر، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد، الأمير سعود بن خالد بن مشاري، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن فهد بن بندر، الأمير نواف بن سعد بن سعود، الأمير فيصل بن تركي بن سعد، الأمير فهد بن بندر بن ثنيان، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمراء.

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خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء والوزراء
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، العلماء، والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين.
وحضر الاستقبال: الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، الأمير فهد بن سعد بن عبدالله، الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، الأمير فيصل بن بندر بن ثنيان، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، الأمير طلال بن بندر بن ثنيان.
كما حضر الأمير بندر بن خالد بن بدر، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد، الأمير سعود بن خالد بن مشاري، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن فهد بن بندر، الأمير نواف بن سعد بن سعود، الأمير فيصل بن تركي بن سعد، الأمير فهد بن بندر بن ثنيان، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمراء.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:20 PM
اخر تعديل
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
07:07 PM

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء والوزراء

وجمعاً من المواطنين قدموا للسلام عليه بقصر اليمامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الأمراء، ومفتي عام المملكة، العلماء، والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين.
وحضر الاستقبال: الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، الأمير فهد بن سعد بن عبدالله، الأمير محمد بن متعب بن ثنيان، الأمير فيصل بن بندر بن ثنيان، الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، الأمير طلال بن بندر بن ثنيان.
كما حضر الأمير بندر بن خالد بن بدر، الأمير سعود بن فيصل بن مساعد، الأمير سعود بن خالد بن مشاري، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن فهد بن بندر، الأمير نواف بن سعد بن سعود، الأمير فيصل بن تركي بن سعد، الأمير فهد بن بندر بن ثنيان، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمراء.

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