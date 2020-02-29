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قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

لمواطن ثلاثيني عاد من إيران مؤخراً

أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا".

وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا".

وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
02:37 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
02:44 PM

قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

لمواطن ثلاثيني عاد من إيران مؤخراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا".

وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.

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