قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا".
وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.
أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا".
وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.قطر فيروس كورونا الجديد
أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا".
وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.
أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا".
وقالت وزارة الصحة القطرية: إن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً.