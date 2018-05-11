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العراق.. تسجيل 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكركوك وواسط وإربيل

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكركوك وواسط وإربيل، ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2818 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل وفاة جديدة واحدة في بغداد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع عدد الوَفَيَات الكلي إلى 110 وفيات كما سجلت 56 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1790 حالة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق.. تسجيل 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكركوك وواسط وإربيل، ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2818 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل وفاة جديدة واحدة في بغداد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع عدد الوَفَيَات الكلي إلى 110 وفيات كما سجلت 56 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1790 حالة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
10:33 PM

العراق.. تسجيل 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكركوك وواسط وإربيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكركوك وواسط وإربيل، ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2818 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل وفاة جديدة واحدة في بغداد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع عدد الوَفَيَات الكلي إلى 110 وفيات كما سجلت 56 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1790 حالة.

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