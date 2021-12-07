شددت النيابة العامة على أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.

النيابة العامة: يحظر صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها أو استيرادها ذياب الشمري سبق 2021-12-07 شددت النيابة العامة على أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443 06:21 PM

النيابة العامة: يحظر صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها أو استيرادها دون ترخيص من الجهات المختصة





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شددت النيابة العامة على أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.