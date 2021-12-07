شددت النيابة العامة على أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.
النيابة العامة: يحظر صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها أو استيرادها
دون ترخيص من الجهات المختصة
شددت النيابة العامة على أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.
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النيابة العامة: يحظر صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها أو استيرادهاذياب الشمري سبق 2021-12-07
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
06:21 PM
النيابة العامة: يحظر صنع الأسلحة النارية ومستلزماتها أو استيرادها
دون ترخيص من الجهات المختصة
شددت النيابة العامة على أنه يُحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.
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