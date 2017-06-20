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في جولة مفاجئة.. "المؤنس" يرصد ملاحظات بمراكز الرعاية بتربة ويوجه بمعالجتها

‏زار المستشفى العام واطلع على الخدمات المقدمة للمراجعين واحتياجات منسوبيه

وقف مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس على عدد من الملاحظات في بعض مراكز الرعاية الصحية، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها أمس على مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة تربة، وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى رنية العام.

وتفصيلاً، جاءت الجولة دون أي تنسيق مسبق لمدير صحة الطائف، وبدأت بالمراكز الصحية في المركز الإشرافي في محافظة تربة ورصد بعض الملاحظات ووجه باتخاذ اللازم حيالها بشكل فوري، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين والتقى بمسؤولي المراكز والعاملين فيها واستمع لاحتياجاتهم.

وواصل "المؤنس" جولاته حيث زار مستشفى رنية العام يرافقه عدد من المسؤولين بصحة الطائف واطلع على المشاريع التطويرية بالمستشفى وآخر استعدادات المستشفى لتقييم سباهي، والخدمات المقدمة للمراجعين، فيما استمع لاحتياجات منسوبي المستشفى واعداً بمعالجتها.

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في جولة مفاجئة.. "المؤنس" يرصد ملاحظات بمراكز الرعاية بتربة ويوجه بمعالجتها
سبق

وقف مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس على عدد من الملاحظات في بعض مراكز الرعاية الصحية، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها أمس على مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة تربة، وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى رنية العام.

وتفصيلاً، جاءت الجولة دون أي تنسيق مسبق لمدير صحة الطائف، وبدأت بالمراكز الصحية في المركز الإشرافي في محافظة تربة ورصد بعض الملاحظات ووجه باتخاذ اللازم حيالها بشكل فوري، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين والتقى بمسؤولي المراكز والعاملين فيها واستمع لاحتياجاتهم.

وواصل "المؤنس" جولاته حيث زار مستشفى رنية العام يرافقه عدد من المسؤولين بصحة الطائف واطلع على المشاريع التطويرية بالمستشفى وآخر استعدادات المستشفى لتقييم سباهي، والخدمات المقدمة للمراجعين، فيما استمع لاحتياجات منسوبي المستشفى واعداً بمعالجتها.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:06 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
01:15 AM

في جولة مفاجئة.. "المؤنس" يرصد ملاحظات بمراكز الرعاية بتربة ويوجه بمعالجتها

‏زار المستشفى العام واطلع على الخدمات المقدمة للمراجعين واحتياجات منسوبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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7,635

وقف مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس على عدد من الملاحظات في بعض مراكز الرعاية الصحية، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها أمس على مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة تربة، وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى رنية العام.

وتفصيلاً، جاءت الجولة دون أي تنسيق مسبق لمدير صحة الطائف، وبدأت بالمراكز الصحية في المركز الإشرافي في محافظة تربة ورصد بعض الملاحظات ووجه باتخاذ اللازم حيالها بشكل فوري، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين والتقى بمسؤولي المراكز والعاملين فيها واستمع لاحتياجاتهم.

وواصل "المؤنس" جولاته حيث زار مستشفى رنية العام يرافقه عدد من المسؤولين بصحة الطائف واطلع على المشاريع التطويرية بالمستشفى وآخر استعدادات المستشفى لتقييم سباهي، والخدمات المقدمة للمراجعين، فيما استمع لاحتياجات منسوبي المستشفى واعداً بمعالجتها.

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