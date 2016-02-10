"سعود بن خالد" يدشن المؤتمر الدولي للتطورات في تقنيات الحوسبة الناشئة

بقاعة السلام بالجامعة الإسلامية

دشن نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، نيابة عن أمير المنطقة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، المؤتمر الدولي للتطورات في تقنيات الحوسبة الناشئة، بقاعة السلام بالجامعة الإسلامية.

وتنظم المؤتمر الجامعة بالتعاون مع منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة الأمريكية (IEEE) خلال المدة من 16- 18 جمادى الآخرة الحالي، بحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والمشاركين.

وألقى مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، كلمة في افتتاح الحفل، رحب فيها بالأمير والحضور والباحثين، مشيرًا إلى أنه يشارك في المؤتمر باحثون من 12 دولة، وينعقد بهدف جمع الباحثين والمختصين لتبادل الأفكار والنتائج والخبرات الجديدة حول أحدث التطورات الأساسية في مجال التقنيات الناشئة منها، والاستثمار المعرفي والاقتصادي الذي يرتكز على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتقنيات تخزين البيانات وتحليلها وإنترنت الأشياء والتقنيات الأمنية، والتي تعتبر في مراحلها الأولى.

وأكد على أنه إذا كانت الثورة الصناعية الرابعة ستقود القطاعات الصناعية الحديثة نحو ثورة الغد واقتصاداته، فإنه من الواجب أن نعد كوادرنا ومجتمعنا لمواكبة هذا التطور.

واستعرض إنجازات كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بالرغم من حداثة إنشائها قبل ستة أعوام، ومن بينها الحصول على الاعتماد الأكاديمي العالمي من منظمة (الآبيت) بعد تخريج أول دفعة طلابية في جميع برامجها لمرحلة البكالوريوس كأول كلية حاسب آلي تحصل على هذا الاعتماد في منطقة المدينة المنورة، بجانب استحداث أربعة برامج نوعية في مرحلة الماجستير، وهي: علم البيانات، الواقع الافتراضي والمعزز، التقنيات الأمنية، علوم الحاسب بالشراكة مع جامعة رتجرز الأمريكية وجامعة يو تي إم الماليزية.

كما حقق طلابها المركز الأول في الهاكثون الوطني للطاقة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والمركز الثاني في هاكثون القصيم الدولي للتقنيات الزراعية.

وفي نهاية كلمته قدم مدير الجامعة المكلف، شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على رعايته المؤتمر، موصلاً الشكر لنائبه، الأمير سعود بن خالد الفيصل، على تشريفه الحفل.

وشهد حفل الافتتاح، تكريم الطالب بكلية الحاسب الآلي، محمد القرافي، لحصوله على المركز الأول في مسابقات السيبر سيكيورتي لأربعة أعوام متتالية.