"واحة السعادة".. تدشين بـ"ملكية ينبع" يعزز الإبداع ويوافق "الرؤية 30"

مبادرة ضمن المبادرات التحفيزية لزيادة الإنتاجية لترسيخ المعاني والقيم

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، واحة السعادة بالمقر الرئيسي للهيئة الملكية بينبع، وهي إحدى مبادرات فريق السعادة المؤسسية.

و"واحة السعادة" هي إحدى مبادرات فريق السعادة المؤسسية، والتي أوجدت هذه المنطقة للتحفيز على الإبداع وزيادة الإنتاجية؛ بهدف تعزيز معاني وقيم السعادة في العمل، تماشيًا مع برنامج السعادة المؤسسية لتحقيق جودة الحياة ضمن رؤية ٢٠٣٠.