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"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في روسيا.. 27543 إصابة جديدة بينها 7918 في العاصمة موسكو و496 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ بينها 7918 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و215533.

كما سجّلت السلطات 496 وفاة من جرّاء الإصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 38558.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في روسيا.. 27543 إصابة جديدة بينها 7918 في العاصمة موسكو و496 وفاة
سبق

سجّلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ بينها 7918 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و215533.

كما سجّلت السلطات 496 وفاة من جرّاء الإصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 38558.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
01:45 PM

كورونا في روسيا.. 27543 إصابة جديدة بينها 7918 في العاصمة موسكو و496 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ بينها 7918 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و215533.

كما سجّلت السلطات 496 وفاة من جرّاء الإصابة بالفيروس، ما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 38558.

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