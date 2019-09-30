النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد: إذا حدثت هذه الأمور الثلاث سينهار الاقتصاد العالمي

قال في لقائه عبر "60 دقيقة": على العالم اتخاذ موقف حازم ورادع لإيران

: أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول سؤال تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة، أن المنطقة تشكّل تقريبًا 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تقريبًا 20% من المعابر التجارية "العالمية، وتشكّل تقريبًا 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة؛ هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.
وقالت المذيعة: إن "إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب؛ بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى تُرفع العقوبات، إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة".
وردًّا على استفسار "نورا أودونيل" مقدمة برنامج "60 دقيقة"، جاءت إجابة سمو ولي العهد بعد حديث المذيعة: بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران؛ فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.
وسألت المذيعة: هل يجب أن يكون ردًّا عسكريًّا؟ وجاءت الإجابة من ولي العهد: أرجو عدم حدوث ذلك. السؤال ‎لِمَ لا؟ ‎وأجاب ولي العهد: ‎لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد: إذا حدثت هذه الأمور الثلاث سينهار الاقتصاد العالمي
سبق

: أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول سؤال تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة، أن المنطقة تشكّل تقريبًا 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تقريبًا 20% من المعابر التجارية "العالمية، وتشكّل تقريبًا 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة؛ هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.
وقالت المذيعة: إن "إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب؛ بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى تُرفع العقوبات، إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة".
وردًّا على استفسار "نورا أودونيل" مقدمة برنامج "60 دقيقة"، جاءت إجابة سمو ولي العهد بعد حديث المذيعة: بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران؛ فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.
وسألت المذيعة: هل يجب أن يكون ردًّا عسكريًّا؟ وجاءت الإجابة من ولي العهد: أرجو عدم حدوث ذلك. السؤال ‎لِمَ لا؟ ‎وأجاب ولي العهد: ‎لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:09 AM

ولي العهد: إذا حدثت هذه الأمور الثلاث سينهار الاقتصاد العالمي

قال في لقائه عبر "60 دقيقة": على العالم اتخاذ موقف حازم ورادع لإيران

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
1,459

: أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حول سؤال تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة، أن المنطقة تشكّل تقريبًا 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل تقريبًا 20% من المعابر التجارية "العالمية، وتشكّل تقريبًا 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة؛ هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.
وقالت المذيعة: إن "إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب؛ بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى تُرفع العقوبات، إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة".
وردًّا على استفسار "نورا أودونيل" مقدمة برنامج "60 دقيقة"، جاءت إجابة سمو ولي العهد بعد حديث المذيعة: بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران؛ فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا.
وسألت المذيعة: هل يجب أن يكون ردًّا عسكريًّا؟ وجاءت الإجابة من ولي العهد: أرجو عدم حدوث ذلك. السؤال ‎لِمَ لا؟ ‎وأجاب ولي العهد: ‎لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,274
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,298
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,323
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,897

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة