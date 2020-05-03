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شكر معطر بالورد.. "سبق" ترصد إفطار رجال أمن الأفلاج في ميدان الواجب

وثقت خلو الطرقات بالمحافظة من المارة في صورة جسدت الالتزام بمنع التجول

رصدت عدسة " سبق " في جولة بطرقات المحافظة مساء اليوم الأحد الجهود التي يبذلها رجال الأمن أثناء منع التجول والتفاني في أعمالهم لضبط العمل، كما وثقت خلو الطرقات من المارة في صورة جسدت التزام الأهالي والمقيمين بالقرار والامتثال له.

وقام مدير شرطة الأفلاج العميد محمد العاصمي يرافقه مدير شعبة دوريات الشرطة الرئيس رقباء الدكتور عبدالهادي العرجاني بمشاركة رجال الأمن على مائدة الإفطار بميدان الواجب بطرقات المحافظة تقديراً منه للدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن والوقوف على تطبيق وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها منع التجول من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة صباحاً.

كما قام عدد من الأطفال بتوزيع باقات الورد على رجال الأمن تقديراً لدورهم الفعّال في حرصهم على سلامة المواطن والمقيم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها في حفظ الأمن.

يشار إلى أن مدير شعبة مرور الأفلاج العقيد فهد البتال وقف مساء اليوم على سير عمل دوريات المرور بتقاطعات المحافظة والمتابعة ميدانياً للإجراءات النظامية في تطبيق قرار منع التجول.

الأفلاج إفطار رجال أمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شكر معطر بالورد.. "سبق" ترصد إفطار رجال أمن الأفلاج في ميدان الواجب
سبق

رصدت عدسة " سبق " في جولة بطرقات المحافظة مساء اليوم الأحد الجهود التي يبذلها رجال الأمن أثناء منع التجول والتفاني في أعمالهم لضبط العمل، كما وثقت خلو الطرقات من المارة في صورة جسدت التزام الأهالي والمقيمين بالقرار والامتثال له.

وقام مدير شرطة الأفلاج العميد محمد العاصمي يرافقه مدير شعبة دوريات الشرطة الرئيس رقباء الدكتور عبدالهادي العرجاني بمشاركة رجال الأمن على مائدة الإفطار بميدان الواجب بطرقات المحافظة تقديراً منه للدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن والوقوف على تطبيق وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها منع التجول من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة صباحاً.

كما قام عدد من الأطفال بتوزيع باقات الورد على رجال الأمن تقديراً لدورهم الفعّال في حرصهم على سلامة المواطن والمقيم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها في حفظ الأمن.

يشار إلى أن مدير شعبة مرور الأفلاج العقيد فهد البتال وقف مساء اليوم على سير عمل دوريات المرور بتقاطعات المحافظة والمتابعة ميدانياً للإجراءات النظامية في تطبيق قرار منع التجول.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:58 PM

شكر معطر بالورد.. "سبق" ترصد إفطار رجال أمن الأفلاج في ميدان الواجب

وثقت خلو الطرقات بالمحافظة من المارة في صورة جسدت الالتزام بمنع التجول

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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11,693

رصدت عدسة " سبق " في جولة بطرقات المحافظة مساء اليوم الأحد الجهود التي يبذلها رجال الأمن أثناء منع التجول والتفاني في أعمالهم لضبط العمل، كما وثقت خلو الطرقات من المارة في صورة جسدت التزام الأهالي والمقيمين بالقرار والامتثال له.

وقام مدير شرطة الأفلاج العميد محمد العاصمي يرافقه مدير شعبة دوريات الشرطة الرئيس رقباء الدكتور عبدالهادي العرجاني بمشاركة رجال الأمن على مائدة الإفطار بميدان الواجب بطرقات المحافظة تقديراً منه للدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن والوقوف على تطبيق وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها منع التجول من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة صباحاً.

كما قام عدد من الأطفال بتوزيع باقات الورد على رجال الأمن تقديراً لدورهم الفعّال في حرصهم على سلامة المواطن والمقيم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها في حفظ الأمن.

يشار إلى أن مدير شعبة مرور الأفلاج العقيد فهد البتال وقف مساء اليوم على سير عمل دوريات المرور بتقاطعات المحافظة والمتابعة ميدانياً للإجراءات النظامية في تطبيق قرار منع التجول.

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