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"ميرزا" : "طقطقة الجماهير" ستمنعنا من التصريح بما سيصدر ضد الحنفوش وطاقمه

نافيًا ما يتم تداوله عن إيقاف الطاقم

أكد نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا أن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الأربعاء القادم للنظر في القرار الذي سيتخذ ضد الطاقم التحكيمي في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "جولة رئاسة العشرين" والتي أثارت جدلاً بسبب الأخطاء التحكيمية وذلك بعد الاطلاع على الفيديوهات.

وأوضح "ميرزا" أن اللجنة لن تصرح بالقرار الذي سيصدر احترامًا للخصوصية، مشيرًا إلى أن الشارع الرياضي إذا صادوا الواحد كما ذكر طقطقوا عليه من فوق لتحت(على حد قوله)

وتفصيلاً قال "ميرزا" لإذاعة يو اف ام لازم تكون عندنا خصوصية كحكام لأن الشارع الرياضي إذا صادوا الواحد طقطقوا عليه من فوق لتحت، موضحًا أن الحكم يتخذ قراره في جزء من الثانية.

وقال "ميرزا" إن رئيس اللجنة طلب من الحكام اختيار الطاقم المساعد من أجل زيادة التجانس، مشيرًا إلى أن عمل الحكام كان مميزًا باستثناء مباراة النصر والشباب.

تصريح "ميرزا" أثار موجة من الغضب بين الجماهير النصراوية والتي تساءلت بقولها كيف القرار في جزء من الثانية وأمام الحكم كاميرا وشاشة فار يستطيع إعادة اللقطة لأكثر من مرة ومن الزاوية الأوضح والأقرب مطالبين بضرورة الإفصاح عن العقوبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ميرزا" : "طقطقة الجماهير" ستمنعنا من التصريح بما سيصدر ضد الحنفوش وطاقمه
سبق

أكد نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا أن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الأربعاء القادم للنظر في القرار الذي سيتخذ ضد الطاقم التحكيمي في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "جولة رئاسة العشرين" والتي أثارت جدلاً بسبب الأخطاء التحكيمية وذلك بعد الاطلاع على الفيديوهات.

وأوضح "ميرزا" أن اللجنة لن تصرح بالقرار الذي سيصدر احترامًا للخصوصية، مشيرًا إلى أن الشارع الرياضي إذا صادوا الواحد كما ذكر طقطقوا عليه من فوق لتحت(على حد قوله)

وتفصيلاً قال "ميرزا" لإذاعة يو اف ام لازم تكون عندنا خصوصية كحكام لأن الشارع الرياضي إذا صادوا الواحد طقطقوا عليه من فوق لتحت، موضحًا أن الحكم يتخذ قراره في جزء من الثانية.

وقال "ميرزا" إن رئيس اللجنة طلب من الحكام اختيار الطاقم المساعد من أجل زيادة التجانس، مشيرًا إلى أن عمل الحكام كان مميزًا باستثناء مباراة النصر والشباب.

تصريح "ميرزا" أثار موجة من الغضب بين الجماهير النصراوية والتي تساءلت بقولها كيف القرار في جزء من الثانية وأمام الحكم كاميرا وشاشة فار يستطيع إعادة اللقطة لأكثر من مرة ومن الزاوية الأوضح والأقرب مطالبين بضرورة الإفصاح عن العقوبة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:15 AM

"ميرزا" : "طقطقة الجماهير" ستمنعنا من التصريح بما سيصدر ضد الحنفوش وطاقمه

نافيًا ما يتم تداوله عن إيقاف الطاقم

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قاسم الخبراني - الرياض
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2,030

أكد نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا أن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الأربعاء القادم للنظر في القرار الذي سيتخذ ضد الطاقم التحكيمي في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "جولة رئاسة العشرين" والتي أثارت جدلاً بسبب الأخطاء التحكيمية وذلك بعد الاطلاع على الفيديوهات.

وأوضح "ميرزا" أن اللجنة لن تصرح بالقرار الذي سيصدر احترامًا للخصوصية، مشيرًا إلى أن الشارع الرياضي إذا صادوا الواحد كما ذكر طقطقوا عليه من فوق لتحت(على حد قوله)

وتفصيلاً قال "ميرزا" لإذاعة يو اف ام لازم تكون عندنا خصوصية كحكام لأن الشارع الرياضي إذا صادوا الواحد طقطقوا عليه من فوق لتحت، موضحًا أن الحكم يتخذ قراره في جزء من الثانية.

وقال "ميرزا" إن رئيس اللجنة طلب من الحكام اختيار الطاقم المساعد من أجل زيادة التجانس، مشيرًا إلى أن عمل الحكام كان مميزًا باستثناء مباراة النصر والشباب.

تصريح "ميرزا" أثار موجة من الغضب بين الجماهير النصراوية والتي تساءلت بقولها كيف القرار في جزء من الثانية وأمام الحكم كاميرا وشاشة فار يستطيع إعادة اللقطة لأكثر من مرة ومن الزاوية الأوضح والأقرب مطالبين بضرورة الإفصاح عن العقوبة.

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