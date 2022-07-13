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بعد شكواه  لـ "فيفا".. ديجانيني يودع الأهلي

انتهت علاقة لاعب منتخب الرأس الأخضر ديجانيني تافاريس مع النادي الأهلي، بعد الشكوى التي تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته المالية، وبالتالي فسخ اللاعب عقده مع النادي الجداوي، وأصبح بإمكانه التوقيع لأي نادٍ يرغب في الظفر بخدماته.
وكان ديجانيني قد التحق بالأهلي صيف 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، مقابل 10 ملايين يورو تقريبًا، علمًا بأن قيمته السوقية حاليًا تبلغ نحو 8 ملايين يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد شكواه  لـ "فيفا".. ديجانيني يودع الأهلي
سبق

انتهت علاقة لاعب منتخب الرأس الأخضر ديجانيني تافاريس مع النادي الأهلي، بعد الشكوى التي تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته المالية، وبالتالي فسخ اللاعب عقده مع النادي الجداوي، وأصبح بإمكانه التوقيع لأي نادٍ يرغب في الظفر بخدماته.
وكان ديجانيني قد التحق بالأهلي صيف 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، مقابل 10 ملايين يورو تقريبًا، علمًا بأن قيمته السوقية حاليًا تبلغ نحو 8 ملايين يورو.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
11:27 PM

بعد شكواه  لـ "فيفا".. ديجانيني يودع الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انتهت علاقة لاعب منتخب الرأس الأخضر ديجانيني تافاريس مع النادي الأهلي، بعد الشكوى التي تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته المالية، وبالتالي فسخ اللاعب عقده مع النادي الجداوي، وأصبح بإمكانه التوقيع لأي نادٍ يرغب في الظفر بخدماته.
وكان ديجانيني قد التحق بالأهلي صيف 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، مقابل 10 ملايين يورو تقريبًا، علمًا بأن قيمته السوقية حاليًا تبلغ نحو 8 ملايين يورو.

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