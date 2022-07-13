بعد شكواه لـ "فيفا".. ديجانيني يودع الأهلي

انتهت علاقة لاعب منتخب الرأس الأخضر ديجانيني تافاريس مع النادي الأهلي، بعد الشكوى التي تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته المالية، وبالتالي فسخ اللاعب عقده مع النادي الجداوي، وأصبح بإمكانه التوقيع لأي نادٍ يرغب في الظفر بخدماته.

وكان ديجانيني قد التحق بالأهلي صيف 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، مقابل 10 ملايين يورو تقريبًا، علمًا بأن قيمته السوقية حاليًا تبلغ نحو 8 ملايين يورو.