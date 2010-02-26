شاهد كاريكاتير حملة "لتبقى".. 5 أسابيع من المبادرات والنصائح العلمية

يجسد دور "كفاءة".. الحملة تقدم معلومات وإحصاءات عن استهلاك الطاقة

جسدت ريشة فنان الكاريكاتير "ممدوح" دور المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" في تقديم النصائح العلمية الدقيقة فيما يخص الترشيد وطرق الاستهلاك الأمثل، بناءً على دراسات ومعلومات وأرقام يقدمها متخصصون يمثلون جهات عدة.

وتسلط حملة "لتبقى" التي تستمر 5 أسابيع، الضوء على العديد من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفير المتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017م؛ بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة.