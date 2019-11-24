المسند: "غيث" مستمرة وبقي 13 يومًا على "المربعانية"

قال: تمتد نواحي الرياض والقصيم.. ما زلنا في الخريف

تَوقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة الماطر "غيث" في يومها السابع عشر.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة #غيث المطرية في يومها السابع عشر، مستمرة بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن تبقى الحالة في الجنوب الغربي من #السعودية، وتمتد أيضًا ناحية (أجزاء) من مناطق #الرياض وربما #القصيم و#حائل و#الشرقية و#الحدود_الشمالية.

وتابع: ما زلنا في فصل #الخريف، بَقِيَ 13 يومًا على #المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقًا لحساب الأنواء)، وبقي على #الشتاء 28 يومًا (وقت دخول الشتاء وفقًا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).