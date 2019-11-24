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المسند: "غيث" مستمرة وبقي 13 يومًا على "المربعانية"

قال: تمتد نواحي الرياض والقصيم.. ما زلنا في الخريف

تَوقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة الماطر "غيث" في يومها السابع عشر.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة #غيث المطرية في يومها السابع عشر، مستمرة بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن تبقى الحالة في الجنوب الغربي من #السعودية، وتمتد أيضًا ناحية (أجزاء) من مناطق #الرياض وربما #القصيم و#حائل و#الشرقية و#الحدود_الشمالية.

وتابع: ما زلنا في فصل #الخريف، بَقِيَ 13 يومًا على #المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقًا لحساب الأنواء)، وبقي على #الشتاء 28 يومًا (وقت دخول الشتاء وفقًا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).

#غيث حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: "غيث" مستمرة وبقي 13 يومًا على "المربعانية"
سبق

تَوقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة الماطر "غيث" في يومها السابع عشر.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة #غيث المطرية في يومها السابع عشر، مستمرة بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن تبقى الحالة في الجنوب الغربي من #السعودية، وتمتد أيضًا ناحية (أجزاء) من مناطق #الرياض وربما #القصيم و#حائل و#الشرقية و#الحدود_الشمالية.

وتابع: ما زلنا في فصل #الخريف، بَقِيَ 13 يومًا على #المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقًا لحساب الأنواء)، وبقي على #الشتاء 28 يومًا (وقت دخول الشتاء وفقًا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
10:34 AM

المسند: "غيث" مستمرة وبقي 13 يومًا على "المربعانية"

قال: تمتد نواحي الرياض والقصيم.. ما زلنا في الخريف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة الماطر "غيث" في يومها السابع عشر.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة #غيث المطرية في يومها السابع عشر، مستمرة بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن تبقى الحالة في الجنوب الغربي من #السعودية، وتمتد أيضًا ناحية (أجزاء) من مناطق #الرياض وربما #القصيم و#حائل و#الشرقية و#الحدود_الشمالية.

وتابع: ما زلنا في فصل #الخريف، بَقِيَ 13 يومًا على #المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقًا لحساب الأنواء)، وبقي على #الشتاء 28 يومًا (وقت دخول الشتاء وفقًا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).

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