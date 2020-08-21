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بعد بلاغات عدة.. الإطاحة بشخصَيْن اقتحما غرف سائقين بمنازل في شمال الرياض

الجانيان سلبا ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيح للمركبات تحت تهديد السلاح

أعلن متحدث شرطة الرياض، ضبط شخصَيْن تورّطا في اقتحام غرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في الساعة السادسة من مساء الإثنين الموافق 1440/12/18، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاتٍ متوالية عن اقتحام شخصيْن غرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيح للمركبات تحت تهديد السلاح، وتمركز معظم الجرائم بأحياء شمال العاصمة الرياض، نتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ، وتمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض -بتوفيق الله- بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها، من رصد المتهمَيْن في ذلك ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما، وهما مواطنان كلاهما في العقد الثاني من العمر، وضُبط بحوزتهما سلاح ناري (مسدس) و(11) طلقة حية و(191) حبة من مادة محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد بلاغات عدة.. الإطاحة بشخصَيْن اقتحما غرف سائقين بمنازل في شمال الرياض
سبق

أعلن متحدث شرطة الرياض، ضبط شخصَيْن تورّطا في اقتحام غرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في الساعة السادسة من مساء الإثنين الموافق 1440/12/18، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاتٍ متوالية عن اقتحام شخصيْن غرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيح للمركبات تحت تهديد السلاح، وتمركز معظم الجرائم بأحياء شمال العاصمة الرياض، نتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ، وتمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض -بتوفيق الله- بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها، من رصد المتهمَيْن في ذلك ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما، وهما مواطنان كلاهما في العقد الثاني من العمر، وضُبط بحوزتهما سلاح ناري (مسدس) و(11) طلقة حية و(191) حبة من مادة محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
12:34 PM

بعد بلاغات عدة.. الإطاحة بشخصَيْن اقتحما غرف سائقين بمنازل في شمال الرياض

الجانيان سلبا ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيح للمركبات تحت تهديد السلاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متحدث شرطة الرياض، ضبط شخصَيْن تورّطا في اقتحام غرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في الساعة السادسة من مساء الإثنين الموافق 1440/12/18، باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاتٍ متوالية عن اقتحام شخصيْن غرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيح للمركبات تحت تهديد السلاح، وتمركز معظم الجرائم بأحياء شمال العاصمة الرياض، نتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ، وتمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض -بتوفيق الله- بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها، من رصد المتهمَيْن في ذلك ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما، وهما مواطنان كلاهما في العقد الثاني من العمر، وضُبط بحوزتهما سلاح ناري (مسدس) و(11) طلقة حية و(191) حبة من مادة محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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