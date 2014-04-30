"إعلام تعليم جدة" تقيم حفلها السنوي.. غداً

تقيم إدارة الإعلام التربوي بـ"تعليم جدة" حفلها السنوي، صباح يوم غد الأحد، بمسرح التعليم بشارع قريش.

ويكرّم مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، عدداً من الطلاب الإعلاميين، ووسائل الإعلام المتعاونة مع الإدارة خلال هذا العام، بينما تكرّم المساعدة للشؤون التعليمية سعاد آل منصور في الجانب النسائي من الحفل الطالبات والإعلاميات ومنسوبات إدارة الإعلام، في بادرة سنوية تقام نهاية كل عام.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي لـ"تعليم جدة" حمود الصقيران الكناني أن تكريم هذا العام سيشمل الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة المتميزين في العمل الإعلامي، وكذلك المؤسسات الإعلامية والخاصة التي أسهمت في دعم برامج الإعلام التربوي، مقدماً شكره لكل من أسهم في إبراز مناشط وبرامج الإدارة ومدارسها.