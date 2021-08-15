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رموش سهيل تطل بأعناقها.. "الزعاق": 5 أيام ويُولد من حمرة الشمس

قال: يتحرّر ويقر بعين الناس سعداً أن بدا لهم.. الجمعة المقبل أول أيامه

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق؛ إن رموش سهيل تطل بأعناقها الآن من شرفات الأفق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعد خمسة أيام سيتحرّر من حمرة شعاع الشمس ويُولد من ثناياها، فيقر بعين الناس سعداً أن سهيلاً بدا لهم".

وتابع: "يوم الجمعة المقبل (12 المحرم - 20 أغسطس) أول أيامه".

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رموش سهيل تطل بأعناقها.. "الزعاق": 5 أيام ويُولد من حمرة الشمس
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق؛ إن رموش سهيل تطل بأعناقها الآن من شرفات الأفق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعد خمسة أيام سيتحرّر من حمرة شعاع الشمس ويُولد من ثناياها، فيقر بعين الناس سعداً أن سهيلاً بدا لهم".

وتابع: "يوم الجمعة المقبل (12 المحرم - 20 أغسطس) أول أيامه".

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
02:56 PM

رموش سهيل تطل بأعناقها.. "الزعاق": 5 أيام ويُولد من حمرة الشمس

قال: يتحرّر ويقر بعين الناس سعداً أن بدا لهم.. الجمعة المقبل أول أيامه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,120

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق؛ إن رموش سهيل تطل بأعناقها الآن من شرفات الأفق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعد خمسة أيام سيتحرّر من حمرة شعاع الشمس ويُولد من ثناياها، فيقر بعين الناس سعداً أن سهيلاً بدا لهم".

وتابع: "يوم الجمعة المقبل (12 المحرم - 20 أغسطس) أول أيامه".

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