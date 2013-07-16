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الحصيني: "جمرة القيظ" تبدأ اليوم وفيها ينضج العنب ويبلغ الحر أشده

‏قال: المنزلة الرابعة من منازل الصيف وعدد أيامها 13.. يكثر "الخراف"

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"؛ مبينًا أن عدد أيامة 13 يومًا.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الثلاثاء #جمرة_القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"، أيامه 13يومًا.

وأضاف: من خلال الاستقراء المناخي، يبلغ الحر أشده؛ فإنه المنزلة الرابعة من منازل الصيف.

وتابع: في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله، وتظهر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب، ويكثر "الخراف" الرطب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: "جمرة القيظ" تبدأ اليوم وفيها ينضج العنب ويبلغ الحر أشده
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"؛ مبينًا أن عدد أيامة 13 يومًا.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الثلاثاء #جمرة_القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"، أيامه 13يومًا.

وأضاف: من خلال الاستقراء المناخي، يبلغ الحر أشده؛ فإنه المنزلة الرابعة من منازل الصيف.

وتابع: في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله، وتظهر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب، ويكثر "الخراف" الرطب.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
08:39 AM

الحصيني: "جمرة القيظ" تبدأ اليوم وفيها ينضج العنب ويبلغ الحر أشده

‏قال: المنزلة الرابعة من منازل الصيف وعدد أيامها 13.. يكثر "الخراف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"؛ مبينًا أن عدد أيامة 13 يومًا.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الثلاثاء #جمرة_القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"، أيامه 13يومًا.

وأضاف: من خلال الاستقراء المناخي، يبلغ الحر أشده؛ فإنه المنزلة الرابعة من منازل الصيف.

وتابع: في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله، وتظهر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب، ويكثر "الخراف" الرطب.

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