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"المرور" يعلّق على مقطع اصطدام سيارة بعد ممارسات خاطئة: المتضرر الأول قائدها

"الزهراني": وجهتُ فرقتَيْن إسعافيتَيْن للموقع واتضح وجود 3 إصابات إحداها خطيرة

علّق المرور عبر حسابه الرسمي على تويتر على مقطع فيديو، تم تداوله اليوم الأربعاء بشكل واسع بموقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فقدان قائد مركبة السيطرة على مركبته بعد ممارسات خاطئة أثناء قيادته، واصطدامها بالرصيف بمنطقة الباحة. وبيّن أن المتضرر الأول هو قائد المركبة؛ّ إذ أُصيب بإصابات بليغة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني يوم أمس أن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث في تمام الساعة الـ21:59 مساء في الباحة مقابل ثانوية السروات.

وأضاف "الزهراني": تم توجيه فرقتَين إسعافيتَين للموقع، وعند وصولهما اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع، إحداها خطيرة، وتم إسعافها، وأخرى متوسطة. وتم نقل جميع الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة، فيما نُقلت إحدى الإصابات عن طريق الجمهور.

وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله-، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

وتمنى "الزهراني" من الجميع التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" يعلّق على مقطع اصطدام سيارة بعد ممارسات خاطئة: المتضرر الأول قائدها
سبق

علّق المرور عبر حسابه الرسمي على تويتر على مقطع فيديو، تم تداوله اليوم الأربعاء بشكل واسع بموقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فقدان قائد مركبة السيطرة على مركبته بعد ممارسات خاطئة أثناء قيادته، واصطدامها بالرصيف بمنطقة الباحة. وبيّن أن المتضرر الأول هو قائد المركبة؛ّ إذ أُصيب بإصابات بليغة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني يوم أمس أن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث في تمام الساعة الـ21:59 مساء في الباحة مقابل ثانوية السروات.

وأضاف "الزهراني": تم توجيه فرقتَين إسعافيتَين للموقع، وعند وصولهما اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع، إحداها خطيرة، وتم إسعافها، وأخرى متوسطة. وتم نقل جميع الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة، فيما نُقلت إحدى الإصابات عن طريق الجمهور.

وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله-، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

وتمنى "الزهراني" من الجميع التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
11:46 PM

"المرور" يعلّق على مقطع اصطدام سيارة بعد ممارسات خاطئة: المتضرر الأول قائدها

"الزهراني": وجهتُ فرقتَيْن إسعافيتَيْن للموقع واتضح وجود 3 إصابات إحداها خطيرة

A A A
سعود الدعجاني - الباحة
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4,385

علّق المرور عبر حسابه الرسمي على تويتر على مقطع فيديو، تم تداوله اليوم الأربعاء بشكل واسع بموقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فقدان قائد مركبة السيطرة على مركبته بعد ممارسات خاطئة أثناء قيادته، واصطدامها بالرصيف بمنطقة الباحة. وبيّن أن المتضرر الأول هو قائد المركبة؛ّ إذ أُصيب بإصابات بليغة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني يوم أمس أن عمليات الهلال تلقت بلاغًا عن وقوع حادث في تمام الساعة الـ21:59 مساء في الباحة مقابل ثانوية السروات.

وأضاف "الزهراني": تم توجيه فرقتَين إسعافيتَين للموقع، وعند وصولهما اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع، إحداها خطيرة، وتم إسعافها، وأخرى متوسطة. وتم نقل جميع الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة، فيما نُقلت إحدى الإصابات عن طريق الجمهور.

وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم الطوارئ بالخدمة الإسعافية (997) عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله-، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.

وتمنى "الزهراني" من الجميع التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.

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