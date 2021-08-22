النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النائب العام يوجه بالقبض على شخص أساء إلى "التعليم"

أظهر طفلاً في فيديو على "تويتر" يهدد ويتوعد بسلاح أبيض

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر ضبط وإحضار بحق شخص رصدت وحدة الرصد في النيابة العامة قيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء لـ"التعليم".

ونظراً لأن هذه السلوكيات تنطوي على أفعال مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، فقد وجّه "المعجب" باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يوجه بالقبض على شخص أساء إلى "التعليم"
سبق

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر ضبط وإحضار بحق شخص رصدت وحدة الرصد في النيابة العامة قيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء لـ"التعليم".

ونظراً لأن هذه السلوكيات تنطوي على أفعال مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، فقد وجّه "المعجب" باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
04:13 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
04:39 PM

النائب العام يوجه بالقبض على شخص أساء إلى "التعليم"

أظهر طفلاً في فيديو على "تويتر" يهدد ويتوعد بسلاح أبيض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
11,371

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر ضبط وإحضار بحق شخص رصدت وحدة الرصد في النيابة العامة قيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء لـ"التعليم".

ونظراً لأن هذه السلوكيات تنطوي على أفعال مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للآخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، فقد وجّه "المعجب" باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,270
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,029
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,989
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,194

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة