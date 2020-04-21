في فلسطين وليبيا.. حالات كورونا الجديدة "صفر"

إجمالي الحالات في الأولى 461 وفي الثانية 51

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها لم ترصد أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة؛ اليوم الثلاثاء، لم نرصد أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد المصابين في القدس إلى 132 مصاباً بعد تسجيل 12 إصابة جديدة، وفقاً لما ورد لوزارة الصحة من المصادر المحلية في العاصمة المحتلة؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 461.

ووفق وكالة "وفا" أوضحت الكيلة؛ خلال الإيجاز الصحفي الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين؛ أن عدد الإصابات في المحافظات الشمالية استقر عند 314 إصابة، إضافة إلى 15 إصابة في المحافظات الجنوبية، و132 إصابة (حصيلة مبدئية) في القدس، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 72 حالة.

وأكّدت أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثّفة، مشيرة إلى أن عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص.

وفي ليبيا، تمّ الاعلان اليوم عن تسجيل ثلاث حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أنه لم يسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا الإثنين، موضحاً أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلّم اليوم 58 عينة وكانت جميع نتائجها سلبية.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة الدكتور فتحي الزواوي؛ شفاء آخر ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدية.

وارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في ليبيا إلى 14 حالة، إضافة إلى شفاء حالة من الإصابات الأربع في بنغازي.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجّل 51 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، ووفاة حالة واحدة في طرابلس.