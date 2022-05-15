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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

3 مدن سعودية تسجل 1690 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا"

جدة في المقدمة بـ 680 ثم مكة بـ 520 وبعدها المدينة بـ 490

سجّلت "مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة" 1690 حالة تعافٍ جديدة، من أصل 2818 حالة تعافٍ أعلنتها وزارة الصحة، اليوم، موزعة على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها.

وسجّلت مكة المكرمة؛ 520 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح إجمالي المتعافين فيها 5027، وسجّلت جدة 680 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3564، فيما سجّلت المدينة المنوّرة 490 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 2596 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين من كورونا في الدمام 1105حالات، وسجّلت الهفوف 1254 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 2818 حالة تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم في حالات التعافي تشهده المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 مدن سعودية تسجل 1690 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا"
سبق

سجّلت "مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة" 1690 حالة تعافٍ جديدة، من أصل 2818 حالة تعافٍ أعلنتها وزارة الصحة، اليوم، موزعة على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها.

وسجّلت مكة المكرمة؛ 520 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح إجمالي المتعافين فيها 5027، وسجّلت جدة 680 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3564، فيما سجّلت المدينة المنوّرة 490 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 2596 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين من كورونا في الدمام 1105حالات، وسجّلت الهفوف 1254 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 2818 حالة تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم في حالات التعافي تشهده المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
04:39 PM

3 مدن سعودية تسجل 1690 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا"

جدة في المقدمة بـ 680 ثم مكة بـ 520 وبعدها المدينة بـ 490

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,793

سجّلت "مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة" 1690 حالة تعافٍ جديدة، من أصل 2818 حالة تعافٍ أعلنتها وزارة الصحة، اليوم، موزعة على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها.

وسجّلت مكة المكرمة؛ 520 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح إجمالي المتعافين فيها 5027، وسجّلت جدة 680 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3564، فيما سجّلت المدينة المنوّرة 490 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 2596 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين من كورونا في الدمام 1105حالات، وسجّلت الهفوف 1254 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم 2818 حالة تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم في حالات التعافي تشهده المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

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