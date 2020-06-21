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فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 شخصًا

سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:27 AM

فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

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