فرنسا تسجل 16 وفاة جديدة و641 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.
سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.فيروس كورونا الجديد فرنسا
سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.
سجلت فرنسا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29633 حالة.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.