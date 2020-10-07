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"القادري" للمرتبة الـ8 رئيسًا لـ"هيئة ضمد" بجازان

صدرت موافقة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على ترقية رئيس هيئة محافظة ضمد إبراهيم بن حسن قادري، إلى المرتبة الثامنة، وتمديد تكليفه رئيساً لهيئة محافظة ضمد بفرع جازان.

فيما عبر "القادري" عن شكره للدكتور "السند" على الثقة الكريمة، ووجه شكره أيضاً لمدير عام فرع الرئاسة بمنطقة جازان، سائلًا الله عز وجل لهما التوفيق والسداد والإعانة في خدمة الدين والمليك والوطن.

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"القادري" للمرتبة الـ8 رئيسًا لـ"هيئة ضمد" بجازان
سبق

صدرت موافقة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على ترقية رئيس هيئة محافظة ضمد إبراهيم بن حسن قادري، إلى المرتبة الثامنة، وتمديد تكليفه رئيساً لهيئة محافظة ضمد بفرع جازان.

فيما عبر "القادري" عن شكره للدكتور "السند" على الثقة الكريمة، ووجه شكره أيضاً لمدير عام فرع الرئاسة بمنطقة جازان، سائلًا الله عز وجل لهما التوفيق والسداد والإعانة في خدمة الدين والمليك والوطن.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:43 PM

"القادري" للمرتبة الـ8 رئيسًا لـ"هيئة ضمد" بجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدرت موافقة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على ترقية رئيس هيئة محافظة ضمد إبراهيم بن حسن قادري، إلى المرتبة الثامنة، وتمديد تكليفه رئيساً لهيئة محافظة ضمد بفرع جازان.

فيما عبر "القادري" عن شكره للدكتور "السند" على الثقة الكريمة، ووجه شكره أيضاً لمدير عام فرع الرئاسة بمنطقة جازان، سائلًا الله عز وجل لهما التوفيق والسداد والإعانة في خدمة الدين والمليك والوطن.

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