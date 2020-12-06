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"السلاوي": لا آثار جانبية شديدة للقاحي "فايزر" و"مودرنا"

قال: قد تعود الحياة لطبيعتها أبريل المقبل

نفى رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي المعني بتأمين لقاح فيروس كورونا منصف السلاوي، وجود آثار جانبية شديدة للقاحي شركتي "فايزر" و"مودرنا".

وقال في حديثه لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم إنه يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في شهر أبريل أو مايو بعد الخضوع للتطعيم.

وأضاف: أنه خطط لمقابلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن هذا الأسبوع، لبحث لقاح كورونا الذي يتوقع أن تأخذه أول دفعة من الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر أن بايدن كان قد انتقد خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوزيع اللقاح.

رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي منصف السلاوي

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"السلاوي": لا آثار جانبية شديدة للقاحي "فايزر" و"مودرنا"
سبق

نفى رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي المعني بتأمين لقاح فيروس كورونا منصف السلاوي، وجود آثار جانبية شديدة للقاحي شركتي "فايزر" و"مودرنا".

وقال في حديثه لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم إنه يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في شهر أبريل أو مايو بعد الخضوع للتطعيم.

وأضاف: أنه خطط لمقابلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن هذا الأسبوع، لبحث لقاح كورونا الذي يتوقع أن تأخذه أول دفعة من الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر أن بايدن كان قد انتقد خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوزيع اللقاح.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
06:36 PM

"السلاوي": لا آثار جانبية شديدة للقاحي "فايزر" و"مودرنا"

قال: قد تعود الحياة لطبيعتها أبريل المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي المعني بتأمين لقاح فيروس كورونا منصف السلاوي، وجود آثار جانبية شديدة للقاحي شركتي "فايزر" و"مودرنا".

وقال في حديثه لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم إنه يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في شهر أبريل أو مايو بعد الخضوع للتطعيم.

وأضاف: أنه خطط لمقابلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن هذا الأسبوع، لبحث لقاح كورونا الذي يتوقع أن تأخذه أول دفعة من الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر أن بايدن كان قد انتقد خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوزيع اللقاح.

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