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البحرين ترحّب بإعلان التحالف حول ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى وضعها السابق

الخارجية أعربت في بيان لها عن أملها في أن تتجاوب جميع الأطراف المعنية مع الدعوة

رحّبت مملكة البحرين بإعلان تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، بضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى وضعها السابق، وإلغاء أي خطوات تُخالف اتفاق الرياض والإسراع في تنفيذه، باعتباره الإطار المتفق عليه لتوحيد الصفوف وعودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، عن أملها في أن تتجاوب جميع الأطراف المعنية مع هذه الدعوة الخيرة من تحالف دعم الشرعية، وأن تلتزم بما نص عليه اتفاق الرياض؛ حفاظًا على المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق ووحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره، وأن تتضافر كل الجهود اليمنية من أجل استعادة الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإحلال السلام في ربوع اليمن الشقيق؛ وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

تحالف دعم الشرعية في اليمن البحرين

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البحرين ترحّب بإعلان التحالف حول ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى وضعها السابق
سبق

رحّبت مملكة البحرين بإعلان تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، بضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى وضعها السابق، وإلغاء أي خطوات تُخالف اتفاق الرياض والإسراع في تنفيذه، باعتباره الإطار المتفق عليه لتوحيد الصفوف وعودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، عن أملها في أن تتجاوب جميع الأطراف المعنية مع هذه الدعوة الخيرة من تحالف دعم الشرعية، وأن تلتزم بما نص عليه اتفاق الرياض؛ حفاظًا على المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق ووحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره، وأن تتضافر كل الجهود اليمنية من أجل استعادة الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإحلال السلام في ربوع اليمن الشقيق؛ وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
12:59 PM

البحرين ترحّب بإعلان التحالف حول ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى وضعها السابق

الخارجية أعربت في بيان لها عن أملها في أن تتجاوب جميع الأطراف المعنية مع الدعوة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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رحّبت مملكة البحرين بإعلان تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، بضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى وضعها السابق، وإلغاء أي خطوات تُخالف اتفاق الرياض والإسراع في تنفيذه، باعتباره الإطار المتفق عليه لتوحيد الصفوف وعودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، عن أملها في أن تتجاوب جميع الأطراف المعنية مع هذه الدعوة الخيرة من تحالف دعم الشرعية، وأن تلتزم بما نص عليه اتفاق الرياض؛ حفاظًا على المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق ووحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره، وأن تتضافر كل الجهود اليمنية من أجل استعادة الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإحلال السلام في ربوع اليمن الشقيق؛ وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

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