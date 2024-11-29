النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمم المتحدة تحذر من انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم

أكدت أن معدلات اللقاح المنخفضة أرض خصبة للمتغيرات

نوه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما تقوم به الحكومة والمجتمع العلمي والصحي في جنوب إفريقيا للعمل في وقت مبكر لتحديد ظهور متغير جديد من كوفيد-19، محذرًا من حدوث متغيرات بسبب انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم.

وأعرب غوتيريش في بيان صحفي اليوم عن قلقه البالغ بشأن عزلة دول جنوب إفريقيا بسبب قيود السفر الجديدة التي فرضها فيروس كوفيد -19، مؤكدًا أن معدلات اللقاح المنخفضة هي أرض خصبة للمتغيرات.

وشدد على أنه لا يمكن إلقاء اللوم على سكان إفريقيا بسبب المستوى المتدني بشكل غير أخلاقي للتطعيمات المتاحة في إفريقيا، مؤكدًا أنه لا ينبغي معاقبتهم على تحديد المعلومات العلمية والصحية المهمة ومشاركتها مع العالم.

وناشد غوتيريش جميع الحكومات للنظر في إجراء اختبارات متكررة للمسافرين، إلى جانب تدابير أخرى مناسبة وفعّالة حقًا، بهدف تجنب مخاطر انتقال العدوى للسماح بالسفر والمشاركة الاقتصادية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأمم المتحدة تحذر من انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم
سبق

نوه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما تقوم به الحكومة والمجتمع العلمي والصحي في جنوب إفريقيا للعمل في وقت مبكر لتحديد ظهور متغير جديد من كوفيد-19، محذرًا من حدوث متغيرات بسبب انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم.

وأعرب غوتيريش في بيان صحفي اليوم عن قلقه البالغ بشأن عزلة دول جنوب إفريقيا بسبب قيود السفر الجديدة التي فرضها فيروس كوفيد -19، مؤكدًا أن معدلات اللقاح المنخفضة هي أرض خصبة للمتغيرات.

وشدد على أنه لا يمكن إلقاء اللوم على سكان إفريقيا بسبب المستوى المتدني بشكل غير أخلاقي للتطعيمات المتاحة في إفريقيا، مؤكدًا أنه لا ينبغي معاقبتهم على تحديد المعلومات العلمية والصحية المهمة ومشاركتها مع العالم.

وناشد غوتيريش جميع الحكومات للنظر في إجراء اختبارات متكررة للمسافرين، إلى جانب تدابير أخرى مناسبة وفعّالة حقًا، بهدف تجنب مخاطر انتقال العدوى للسماح بالسفر والمشاركة الاقتصادية.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:57 PM

الأمم المتحدة تحذر من انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم

أكدت أن معدلات اللقاح المنخفضة أرض خصبة للمتغيرات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
318

نوه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما تقوم به الحكومة والمجتمع العلمي والصحي في جنوب إفريقيا للعمل في وقت مبكر لتحديد ظهور متغير جديد من كوفيد-19، محذرًا من حدوث متغيرات بسبب انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم.

وأعرب غوتيريش في بيان صحفي اليوم عن قلقه البالغ بشأن عزلة دول جنوب إفريقيا بسبب قيود السفر الجديدة التي فرضها فيروس كوفيد -19، مؤكدًا أن معدلات اللقاح المنخفضة هي أرض خصبة للمتغيرات.

وشدد على أنه لا يمكن إلقاء اللوم على سكان إفريقيا بسبب المستوى المتدني بشكل غير أخلاقي للتطعيمات المتاحة في إفريقيا، مؤكدًا أنه لا ينبغي معاقبتهم على تحديد المعلومات العلمية والصحية المهمة ومشاركتها مع العالم.

وناشد غوتيريش جميع الحكومات للنظر في إجراء اختبارات متكررة للمسافرين، إلى جانب تدابير أخرى مناسبة وفعّالة حقًا، بهدف تجنب مخاطر انتقال العدوى للسماح بالسفر والمشاركة الاقتصادية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,955
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,260
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,304

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة