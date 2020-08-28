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الصحة المغربية: 1404 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم

ليصل العدد الإجمالي إلى 58489

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.

فيروس كورونا الجديد

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الصحة المغربية: 1404 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم
سبق

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
09:49 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
10:47 PM

الصحة المغربية: 1404 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم

ليصل العدد الإجمالي إلى 58489

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.

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