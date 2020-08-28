وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489.

الصحة المغربية: 1404 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-28 سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 09:49 PM

اخر تعديل 28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442 10:47 PM

الصحة المغربية: 1404 إصابات جديدة بكورونا خلال يوم ليصل العدد الإجمالي إلى 58489





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سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1404 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 58489.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1052، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 43049، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج 14388، من بينها 191 حالة خطيرة.