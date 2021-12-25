حفلات غنائية ومسارح.. تعرَّف على موعد وفعاليات مهرجان جازان الشتوي

تنطلق فعاليات مهرجان جازان الشتوي "شتاء جازان 22" في السادس من شهر يناير المقبل، وذلك تحت شعار "هذي أيامنا"، ويستمر أسبوعين.



وقال المتحدث الرسمي لمهرجان جازان الشتوي: "إن مهرجان العام الحالي سيشهد العديد من الحفلات الغنائية، والبرامج المسرحية، والمسابقات الرياضية، ورالي السيارات والألعاب البحرية، وفعاليات التطعيس، فضلاً عن السينما الخارجية والمسرح المفتوح، وغيرها من البرامج التي تهدف لتحقيق تطلعات المجتمع وزوار منطقة جازان".



وأكد رئيس لجان المهرجان، الدكتور إبراهيم أبوهادي، أن فعاليات "هذي أيامنا" التي تنطلق في السادس من شهر يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين، ستشهد نقلة نوعية، وتميزًا يسعى لتحقيق تطلعات المجتمع وزوار المنطقة، وذلك من خلال برامج متنوعة، تشهدها كل من جامعة جازان والكورنيش الشمالي والجنوبي بمدينة جيزان، والشاطئ الرملي والقلعة الدوسرية، إلى جانب فعاليات وسط البلد.



وكان أمير منطقة جازان قد دشن الهوية البصرية واللفظية لمهرجان جازان الشتوي "شتاء جازان 22"، وذلك تحت شعار "هذي أيامنا"، المستوحى من ثقافة وحضارة المنطقة ومقوماتها السياحية والجغرافية.