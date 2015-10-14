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توقيع اتفاقية بين رابطة العالم الإسلامي ووادي مكة للتقنية

بهدف تعزيز التعاون في نشر سيرة النبي الكريم والتعريف به

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى، ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية، لإنشاء المعرض والمتحف العالمي الدائم للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والذي سيكون موقعه ضمن مشروع الفيصلية.

ووقع المذكرة الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والدكتور عبدالله بافيل رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية مدير جامعة أم القرى.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل المساهمة في نشر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتعريف به والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام عبر إنشاء معرض ومتحف دائم عالمي يحمل اسم "المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية".

ويتواكب إنشاؤه مع ضرورة التوعية بمحاسن الإسلام والتعريف الشامل بسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته السامية، وشريعته السمحة، بالعلم والحكمة، عبر أحدث الأساليب والتقنيات، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة وخدمة الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وستعمل شركة وادي مكة على تطوير وإدارة المشروع وإيجاد تقنيات حديثة لتشغيل المتحف والمعرض بما يخدم دور وتطلعات رابطة العالم الإسلامي في إيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني، والتعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والعناية بالتواصل الحضاري ونشر ثقافة الحوار وربط ذلك بالسيرة النبوية الشريفة والحضارة الإسلامية العريقة.

خالد الفيصل رابطة العالم الإسلامي جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع اتفاقية بين رابطة العالم الإسلامي ووادي مكة للتقنية
سبق

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى، ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية، لإنشاء المعرض والمتحف العالمي الدائم للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والذي سيكون موقعه ضمن مشروع الفيصلية.

ووقع المذكرة الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والدكتور عبدالله بافيل رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية مدير جامعة أم القرى.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل المساهمة في نشر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتعريف به والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام عبر إنشاء معرض ومتحف دائم عالمي يحمل اسم "المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية".

ويتواكب إنشاؤه مع ضرورة التوعية بمحاسن الإسلام والتعريف الشامل بسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته السامية، وشريعته السمحة، بالعلم والحكمة، عبر أحدث الأساليب والتقنيات، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة وخدمة الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وستعمل شركة وادي مكة على تطوير وإدارة المشروع وإيجاد تقنيات حديثة لتشغيل المتحف والمعرض بما يخدم دور وتطلعات رابطة العالم الإسلامي في إيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني، والتعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والعناية بالتواصل الحضاري ونشر ثقافة الحوار وربط ذلك بالسيرة النبوية الشريفة والحضارة الإسلامية العريقة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
04:56 PM

توقيع اتفاقية بين رابطة العالم الإسلامي ووادي مكة للتقنية

بهدف تعزيز التعاون في نشر سيرة النبي الكريم والتعريف به

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى، ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية، لإنشاء المعرض والمتحف العالمي الدائم للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والذي سيكون موقعه ضمن مشروع الفيصلية.

ووقع المذكرة الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والدكتور عبدالله بافيل رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية مدير جامعة أم القرى.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل المساهمة في نشر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتعريف به والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام عبر إنشاء معرض ومتحف دائم عالمي يحمل اسم "المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية".

ويتواكب إنشاؤه مع ضرورة التوعية بمحاسن الإسلام والتعريف الشامل بسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته السامية، وشريعته السمحة، بالعلم والحكمة، عبر أحدث الأساليب والتقنيات، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة وخدمة الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وستعمل شركة وادي مكة على تطوير وإدارة المشروع وإيجاد تقنيات حديثة لتشغيل المتحف والمعرض بما يخدم دور وتطلعات رابطة العالم الإسلامي في إيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني، والتعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والعناية بالتواصل الحضاري ونشر ثقافة الحوار وربط ذلك بالسيرة النبوية الشريفة والحضارة الإسلامية العريقة.

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