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وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء

تضمن التأكيد على أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك

اختتم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم، زيارته الرسمية إلى جمهورية اليونان بلقاء دولة رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني.

وتطرق اللقاء لأبرز ما تم في مجمل اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين اليونانيين، مؤكداً أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين السعودي واليوناني.

وكان وزير الثقافة قد استهل زيارته الرسمية لجمهورية اليونان بلقاء فخامة رئيسة جمهورية اليونان السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، كما التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية اليونانية على مدى يومي الأربعاء والخميس، من بينهم وزير الثقافة والرياضة، ووزير الخارجية، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، وذلك بهدف وضع حجر الأساس للتعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية عبر برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، يتضمن مسارات تعاون نوعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء
سبق

اختتم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم، زيارته الرسمية إلى جمهورية اليونان بلقاء دولة رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني.

وتطرق اللقاء لأبرز ما تم في مجمل اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين اليونانيين، مؤكداً أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين السعودي واليوناني.

وكان وزير الثقافة قد استهل زيارته الرسمية لجمهورية اليونان بلقاء فخامة رئيسة جمهورية اليونان السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، كما التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية اليونانية على مدى يومي الأربعاء والخميس، من بينهم وزير الثقافة والرياضة، ووزير الخارجية، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، وذلك بهدف وضع حجر الأساس للتعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية عبر برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، يتضمن مسارات تعاون نوعية.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
04:11 PM

وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء

تضمن التأكيد على أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم، زيارته الرسمية إلى جمهورية اليونان بلقاء دولة رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني.

وتطرق اللقاء لأبرز ما تم في مجمل اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين اليونانيين، مؤكداً أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين السعودي واليوناني.

وكان وزير الثقافة قد استهل زيارته الرسمية لجمهورية اليونان بلقاء فخامة رئيسة جمهورية اليونان السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، كما التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية اليونانية على مدى يومي الأربعاء والخميس، من بينهم وزير الثقافة والرياضة، ووزير الخارجية، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، وذلك بهدف وضع حجر الأساس للتعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية عبر برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، يتضمن مسارات تعاون نوعية.

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