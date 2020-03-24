"le360": "النصر" يسعى لتمديد التعاقد مع "امرابط"

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي النصر تسعى بصورة جدية لتمديد التعاقد مع اللاعب نور الدين امرابط الذي ينتهي تعاقده منتصف العام القادم.

ويدخل نور الدين امرابط الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع مع أي ناد في يناير من العام القادم حيث ينتهي تعاقده في يونيو 2021.

وقالت الصحيفة إن إدارة النصر استغلت فترة توقف الدوري بسبب الإجراءات التي اتبعتها المملكة للحفاظ على مواطنيها منعاً لتفشي فيروس كورونا، في الحديث مع اللاعب لتمديد التعاقد.

وقالت الصحيفة إن اللاعب هو ثالث أفضل صانع لعب في المسابقة بحسب الأرقام علماً بأنه انتقل للفريق السعودي في صيف 2018 نظير 10 ملايين دولار.