النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"le360": "النصر" يسعى لتمديد التعاقد مع "امرابط"

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي النصر تسعى بصورة جدية لتمديد التعاقد مع اللاعب نور الدين امرابط الذي ينتهي تعاقده منتصف العام القادم.

ويدخل نور الدين امرابط الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع مع أي ناد في يناير من العام القادم حيث ينتهي تعاقده في يونيو 2021.

وقالت الصحيفة إن إدارة النصر استغلت فترة توقف الدوري بسبب الإجراءات التي اتبعتها المملكة للحفاظ على مواطنيها منعاً لتفشي فيروس كورونا، في الحديث مع اللاعب لتمديد التعاقد.

وقالت الصحيفة إن اللاعب هو ثالث أفضل صانع لعب في المسابقة بحسب الأرقام علماً بأنه انتقل للفريق السعودي في صيف 2018 نظير 10 ملايين دولار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"le360": "النصر" يسعى لتمديد التعاقد مع "امرابط"
سبق

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي النصر تسعى بصورة جدية لتمديد التعاقد مع اللاعب نور الدين امرابط الذي ينتهي تعاقده منتصف العام القادم.

ويدخل نور الدين امرابط الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع مع أي ناد في يناير من العام القادم حيث ينتهي تعاقده في يونيو 2021.

وقالت الصحيفة إن إدارة النصر استغلت فترة توقف الدوري بسبب الإجراءات التي اتبعتها المملكة للحفاظ على مواطنيها منعاً لتفشي فيروس كورونا، في الحديث مع اللاعب لتمديد التعاقد.

وقالت الصحيفة إن اللاعب هو ثالث أفضل صانع لعب في المسابقة بحسب الأرقام علماً بأنه انتقل للفريق السعودي في صيف 2018 نظير 10 ملايين دولار.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
01:08 AM

"le360": "النصر" يسعى لتمديد التعاقد مع "امرابط"

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
270

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي النصر تسعى بصورة جدية لتمديد التعاقد مع اللاعب نور الدين امرابط الذي ينتهي تعاقده منتصف العام القادم.

ويدخل نور الدين امرابط الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع مع أي ناد في يناير من العام القادم حيث ينتهي تعاقده في يونيو 2021.

وقالت الصحيفة إن إدارة النصر استغلت فترة توقف الدوري بسبب الإجراءات التي اتبعتها المملكة للحفاظ على مواطنيها منعاً لتفشي فيروس كورونا، في الحديث مع اللاعب لتمديد التعاقد.

وقالت الصحيفة إن اللاعب هو ثالث أفضل صانع لعب في المسابقة بحسب الأرقام علماً بأنه انتقل للفريق السعودي في صيف 2018 نظير 10 ملايين دولار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,015
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,569

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة