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وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية

من ضمنها الهلال والفيصلي والاتفاق

كشفت وزارة الرياضة اليوم عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

ومن أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حصلت 6 أندية على شهادة الكفاءة المالية ( أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الهلال، الاتفاق ) حيث تبقت عشرة أندية لم تستوف حتى الآن الشروط المطلوبة.

ومن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين حصل 3 أندية فقط على شهادة الاستحقاق ( الدرعية، العدالة، القادسية ).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية
سبق

كشفت وزارة الرياضة اليوم عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

ومن أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حصلت 6 أندية على شهادة الكفاءة المالية ( أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الهلال، الاتفاق ) حيث تبقت عشرة أندية لم تستوف حتى الآن الشروط المطلوبة.

ومن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين حصل 3 أندية فقط على شهادة الاستحقاق ( الدرعية، العدالة، القادسية ).

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
08:53 PM

وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية

من ضمنها الهلال والفيصلي والاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,952

كشفت وزارة الرياضة اليوم عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

ومن أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حصلت 6 أندية على شهادة الكفاءة المالية ( أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الهلال، الاتفاق ) حيث تبقت عشرة أندية لم تستوف حتى الآن الشروط المطلوبة.

ومن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين حصل 3 أندية فقط على شهادة الاستحقاق ( الدرعية، العدالة، القادسية ).

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