إمارة مكة تبث رسائل توعية للمواطنين والمقيمين لتجنب الزحام أثناء العمرة

قبيل انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية بالفترة من 25 - 27 رمضان

بثت إمارة منطقة المكرمة رسائل نصية لتوعية المواطنين والمقيمين باختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، وذلك إسهامًا في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان الجاري في مكة المكرمة.

وتفصيلاً، جاء في نص رسالة الإمارة: أخي المواطن .. أخي المقيم نتطلع لمساهمتكم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة، وذلك باختياركم الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام.