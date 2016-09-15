"سابك": لدينا نقص في إمدادات بعض مواد "اللقيم" يقارب 49 %

بعد توقف عمليات الإنتاج بمعامل بقيق وخريص بسبب التفجيرات الإرهابية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" نقصاً في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49 %) لبعض شركاتها التابعة في المملكة؛ ابتداءً من أمس السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م.

وأشارت "كيان السعودية" إلى نقص في إمدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة بنسبة 50 % تقريباً.

من جانبها، قالت "ينساب"، إنه حدث نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب متفاوتة تقدر بنحو 30 %.

وقالت "سابك"، في بيان لها على "تداول"، إن الشركات تعمل حالياً على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، مبينة أنه سيتم الإفصاح لاحقاً عن أيّ تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

وكانت قد وقعت، أمس، انفجارات عدة نتيجة هجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، نتجت عنها حرائق تمّت السيطرة عليها.

وقال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ إن عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص توقفت بشكلٍ مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدّت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 % من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزءٍ من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.