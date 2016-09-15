النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سابك": لدينا نقص في إمدادات بعض مواد "اللقيم" يقارب 49 %

بعد توقف عمليات الإنتاج بمعامل بقيق وخريص بسبب التفجيرات الإرهابية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" نقصاً في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49 %) لبعض شركاتها التابعة في المملكة؛ ابتداءً من أمس السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م.

وأشارت "كيان السعودية" إلى نقص في إمدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة بنسبة 50 % تقريباً.

من جانبها، قالت "ينساب"، إنه حدث نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب متفاوتة تقدر بنحو 30 %.

وقالت "سابك"، في بيان لها على "تداول"، إن الشركات تعمل حالياً على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، مبينة أنه سيتم الإفصاح لاحقاً عن أيّ تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

وكانت قد وقعت، أمس، انفجارات عدة نتيجة هجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، نتجت عنها حرائق تمّت السيطرة عليها.

وقال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ إن عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص توقفت بشكلٍ مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدّت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 % من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزءٍ من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سابك": لدينا نقص في إمدادات بعض مواد "اللقيم" يقارب 49 %
سبق

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" نقصاً في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49 %) لبعض شركاتها التابعة في المملكة؛ ابتداءً من أمس السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م.

وأشارت "كيان السعودية" إلى نقص في إمدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة بنسبة 50 % تقريباً.

من جانبها، قالت "ينساب"، إنه حدث نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب متفاوتة تقدر بنحو 30 %.

وقالت "سابك"، في بيان لها على "تداول"، إن الشركات تعمل حالياً على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، مبينة أنه سيتم الإفصاح لاحقاً عن أيّ تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

وكانت قد وقعت، أمس، انفجارات عدة نتيجة هجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، نتجت عنها حرائق تمّت السيطرة عليها.

وقال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ إن عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص توقفت بشكلٍ مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدّت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 % من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزءٍ من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
10:41 AM

"سابك": لدينا نقص في إمدادات بعض مواد "اللقيم" يقارب 49 %

بعد توقف عمليات الإنتاج بمعامل بقيق وخريص بسبب التفجيرات الإرهابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
9,499

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" نقصاً في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49 %) لبعض شركاتها التابعة في المملكة؛ ابتداءً من أمس السبت الموافق 14 سبتمبر 2019م.

وأشارت "كيان السعودية" إلى نقص في إمدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة بنسبة 50 % تقريباً.

من جانبها، قالت "ينساب"، إنه حدث نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم بنسب متفاوتة تقدر بنحو 30 %.

وقالت "سابك"، في بيان لها على "تداول"، إن الشركات تعمل حالياً على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، مبينة أنه سيتم الإفصاح لاحقاً عن أيّ تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

وكانت قد وقعت، أمس، انفجارات عدة نتيجة هجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، نتجت عنها حرائق تمّت السيطرة عليها.

وقال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ إن عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص توقفت بشكلٍ مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدّت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50 % من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزءٍ من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة