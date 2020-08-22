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"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

باكستان تسجل 586 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الوفيات 6231.. والمتعافون 275.317

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 586 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292173 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 6231 حالة وفاة، فيما تماثلت للشفاء 275.317 حالة، وتوجد 731 حالة في وضع حرج.

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باكستان تسجل 586 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 586 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292173 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 6231 حالة وفاة، فيما تماثلت للشفاء 275.317 حالة، وتوجد 731 حالة في وضع حرج.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
06:02 PM

باكستان تسجل 586 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الوفيات 6231.. والمتعافون 275.317

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 586 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 292173 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 6231 حالة وفاة، فيما تماثلت للشفاء 275.317 حالة، وتوجد 731 حالة في وضع حرج.

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