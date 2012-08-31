أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، د. محمد جمال الخلاوي، قرارًا بتمديد تكليف عبدالرحمن بن مناور المطيري، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة مهد الذهب، لمدة عام.
تمديد تكليف "المطيري" مديرًا للمجمع الصحي بالمهد
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، د. محمد جمال الخلاوي، قرارًا بتمديد تكليف عبدالرحمن بن مناور المطيري، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة مهد الذهب، لمدة عام.
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تمديد تكليف "المطيري" مديرًا للمجمع الصحي بالمهدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-31
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
06:07 PM
تمديد تكليف "المطيري" مديرًا للمجمع الصحي بالمهد
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، د. محمد جمال الخلاوي، قرارًا بتمديد تكليف عبدالرحمن بن مناور المطيري، مديرًا تنفيذيًا للمجمع الصحي بمحافظة مهد الذهب، لمدة عام.
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